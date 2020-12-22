Премьера спектакля "Иного и быть не может" состоится в Волковском театре в апреле

ЯРОСЛАВЛЬ, 22 декабря. /ТАСС/. Режиссер Александр Кузин поставит спектакль "Иного и быть не может" по рассказу Романа Михайлова на большой сцене Российского государственного академического театра драмы им. Федора Волкова в Ярославле. Премьера состоится в апреле 2021 года, сообщили ТАСС в пресс-службе театра.

"Премьера запланирована на апрель. Спектакль Александра Кузина будет называться "Иного и быть не может", это постановка по рассказу Романа Михайлова "Героин", - сказала собеседница агентства, добавив, что репетиции начнутся в январе следующего года.

Александр Кузин - народный артист России, ранее в Волковском театре он ставил спектакли "На всякого мудреца довольно простоты", "Лес", "Таланты и поклонники" по пьесам Александра Островского, "Чертова дюжина" по рассказам Аркадия Аверченко.

Театральный сезон открылся в Волковском театре 16 октября премьерой мюзикла Егора Дружинина "Еврейское счастье". 19 декабря состоялась премьера спектакля "Забыть Герострата!", трагикомедию Григория Горина поставил худрук театра Сергей Пускепалис.

Театр имени Волкова - первый русский профессиональный театр, основанный в 1750 году в Ярославле. Он назван в честь основателя - купеческого сына Федора Волкова, режиссера, актера, художника, предпринимателя. Театр является постоянным участником международных фестивалей и конкурсов, обладателем множества престижных наград, в том числе четырех национальных театральных премий "Золотая маска", премии К. С. Станиславского "За вклад в развитие сценического искусства и театрального дела в России".