В Москве покажут спектакль "Новая квартира" памяти актера Бориса Плотникова

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Мастерская Бориса Плотникова сыграет спектакль "Новая квартира" в память о своем мастере - народном артисте РФ Борисе Плотникове. Показ пройдет в Учебном театре ГИТИС 28 декабря, сообщает во вторник пресс-служба Российского института театрального искусства - ГИТИС.

"28 декабря в Учебном театре ГИТИС Мастерская Бориса Плотникова сыграет спектакль "Новая квартира" памяти мастера", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавляют, что в сентябре Борис Григорьевич выпустил во взрослую актерскую жизнь своих первых учеников. "За четыре года его Мастерская стала одной из лучших студенческих театральных трупп в Москве. Сегодня спектакли курса идут на разных театральных площадках столицы. Премьеру "Новой квартиры" по пьесе Карло Гольдони плотниковцы сыграли в феврале этого года. Режиссером-постановщиком спектакля выступил Борис Григорьевич", - говорят в ГИТИС.

Артист умер 2 декабря на 72-м году жизни. Он похоронен на Троекуровском кладбище.

Об артисте

Плотников родился 2 апреля 1949 года в городе Невьянске Свердловской области. Артист работал в Московском театре сатиры, Центральном театре российской армии, МХТ имени Чехова, Московском театре Олега Табакова. Фильмография актера насчитывает более 60 картин, дебютная работа - фильм Ларисы Шепитько "Восхождение" - принесла актеру широкую известность. Заметной стала и роль в двухсерийном художественном фильме Владимира Бортко "Собачье сердце", где Плотников исполнил роль доктора Борменталя.