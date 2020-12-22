МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Писательница Мария Купчинова завоевала премию "Электронная буква" за повесть "В поисках цветущего папоротника". Церемония вручения наград прошла в онлайн-формате.

Премия вручается независимым авторам и чтецам из разных стран мира, опубликовавшим произведения на русском языке.

"Книга Марии Купчиновой - удивительная военно-бытовая, семейно-историческая повесть, которая наполнена калейдоскопическим набором чрезвычайно интересных и очень насыщенных событий. Я хочу подчеркнуть невероятную поэтичность этого прозаического текста", - отметила член жюри музыкант Светлана Сурганова.

Лучшим чтецом жюри признало музыканта и композитора Олега Троицкого. Он создает музыкальные фрагменты специально для озвучиваемых книг.

Генеральный директор группы компаний "ЛитРес" Сергей Анурьев заметил, что независимая литература показывает одну из самых высоких динамик роста на российском книжном рынке, а авторы входят в топы продаж.

Литературная премия "Электронная буква" была учреждена группой компаний "ЛитРес" в 2011 году, а с 2017 года ее начали вручать независимым авторам и чтецам. В 2020 году на соискание премии было подано 4, 2 тыс. заявок, что на 42% больше, чем в прошлом году.