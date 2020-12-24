Анджей Бубень представит спектакль "Отцы и дети" на сцене Волковского театра в апреле

ЯРОСЛАВЛЬ, 24 декабря. /ТАСС/. Премьера спектакля "Отцы и дети", основанного на одноименном романе Ивана Тургенева, состоится в апреле 2021 года на большой сцене Российского государственного академического театра драмы им. Федора Волкова в Ярославле. Спектакль поставит польский режиссер Анджей Бубень, сообщили ТАСС в пресс-службе театра.

"В следующем году Анджей Бубень поставит на основной сцене спектакль "Отцы и дети". Премьера запланирована на апрель", - сказала собеседница агентства.

Работа над спектаклем начнется в феврале следующего года. Распределение ролей пока на стадии обсуждения. Бубень уже работал в Волковском театре - в 2018 году он поставил в Ярославле драму по пьесе Луиджи Пиранделло "Шесть персонажей в поисках автора".

Также в апреле следующего года в театре состоится премьера спектакля по прозе Романа Михайлова "Иного и быть не может" в постановке народного артиста России Александра Кузина. Худрук Театра им. Волкова Сергей Пускепалис в 2021 году представит зрителям спектакль по пьесе Евгения Гришковца "Весы".

Театр имени Волкова - первый русский профессиональный театр, основанный в 1750 году в Ярославле. Он назван в честь основателя - купеческого сына Федора Волкова, режиссера, актера, художника и предпринимателя. Театр является постоянным участником международных фестивалей и конкурсов, обладателем множества престижных наград, в том числе четырех национальных театральных премий "Золотая маска", премии К. С. Станиславского "За вклад в развитие сценического искусства и театрального дела в России".