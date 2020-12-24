Полнометражный фильм "Мажор" с Павлом Прилучным выйдет в онлайн-кинотеатре 2 января

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Премьера полнометражного фильма "Мажор" с Павлом Прилучным в главной роли, который станет продолжением одноименного детективно-криминального сериала, состоится 2 января 2021 года на "КиноПоиск HD". Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе онлайн-платформы.

"Учитывая бесконечное количество вопросов у меня в соцсетях - лучшего подарка, чем выход "Мажор. Фильм" в эти новогодние праздники, мы придумать просто не могли. Так что теперь официально - пуля прошла навылет, а что было дальше смотрите уже с 2 января", - поделился Прилучный, которого процитировали в пресс-службе.

По сюжету главный герой Игорь Соколовский виртуозно сбегает из тюрьмы и начинает новую жизнь. Он вливается в светскую тусовку, но его продолжают искать друзья, враги и ФСБ, пытаясь понять, какую игру он затеял.

Режиссерами-постановщиками и креативными продюсерами проекта выступили Максим Полинский и Николай Булыгин. По словам создателей, фильм станет и продолжением сериала, и отдельной самостоятельной историей. Они добавили, что сейчас также начинают работу над четвертым сезоном проекта. Роли в картине исполнят Игорь Жижикин, Дмитрий Шевченко, Александра Обласова, Павел Чинарев и другие артисты.

Премьера первого сезона многосерийной криминальной драмы "Мажор" от продюсерской компании "Среда" состоялась на Первом канале в 2014 году, всего на данный момент вышло три сезона. Главную роль в фильме исполняет Прилучный, герой которого, сын олигарха, по стечению обстоятельств становится сотрудником полиции. Проект продали для показа более чем в 30 стран. Осенью 2016 года права на показ сериала приобрел стриминговый сервис Netflix, права на его адаптацию приобрели продюсерские компании США, Германии и Польши.