В Санкт-Петербурге открылся культурный центр, посвященный творчеству поэта Абая Кунанбаева

НУР-СУЛТАН, 24 декабря. /ТАСС/. Информационно-культурный центр "Абай" начал работу в Российской национальной библиотеке в Санкт-Петербурге в честь 175-летия со дня рождения известного казахского поэта и просветителя Абая Кунанбаева. Как сообщила в четверг пресс-служба МИД Казахстана, открытие центра состоялось при поддержке министерства культуры и спорта республики и Национальной академической библиотеки (НАК) города Нур-Султана.

"Центр представляет собой действующую в открытом доступе выставку произведений Абая и изданий о нем. Здесь каждый посетитель сможет найти материалы о жизни и творчестве поэта, его труды и переводы его произведений на другие языки, исследования известных филологов и писателей, электронные и нотные издания", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, в церемонии открытия приняли участие генеральный консул Казахстана в Санкт-Петербурге Бауржан Досманбетов, руководитель НАБ Умитхан Муналбаева, глава неправительственной организации "Ата-Мекен" Сарсенгали Куспанов, а также научная и творческая интеллигенция Санкт-Петербурга.

В рамках мероприятия прозвучали произведения поэта на казахском и русском языках в исполнении представителей казахской диаспоры и молодого поэта, лауреата государственной молодежной премии "Дарын" Бекзата Смагулова.

10 августа исполнилось 175 лет со дня рождения Абая Кунанбаева (1845-1904) - казахского поэта, композитора, просветителя и общественного деятеля. Его считают основоположником казахской литературы и ее первым классиком. Он также способствовал распространению русской и европейской культуры среди казахов. В этом году в Казахстане учредили новый праздник - День Абая, который отмечают 10 августа.