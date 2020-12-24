"Союзмультфильм" планирует фестивали и концерт к 85-летию студии в 2021 году

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. "Союзмультфильм" в 2021 году планирует развивать сотрудничество с крупными ТВ- и медиахолдингами стран СНГ, а также провести концерты и другие мероприятия к 85-летию студии. Об этом рассказала ТАСС в четверг председатель правления студии Юлиана Слащева.

"Ограничительные меры изменили приоритеты контентного рынка в сторону ОТТ-платформ, и "Союзмультфильм" сейчас расширяет свое присутствие на видеосервисах: в 2020-м году наша "золотая коллекция" и новые проекты были размещены на платформе Premier, в наступающем году наши мультфильмы появятся на еще нескольких видеосервисах. Мы хотим, чтобы наши картины были доступны как можно большему количеству зрителей по всему миру, и видеосервисы, благодаря своей доступности, способствуют реализации этой цели. В то же время мы развиваем и намерены развивать в 2021 году сотрудничество с крупными ТВ- и медиахолдингами стран СНГ", - рассказала Слащева.

Она напомнила, что в 2021 году "Союзмультфильму" исполнится 85 лет. Специально к этой дате студия готовит масштабный "Союзмульконцерт" в Зарядье с участием знаменитых исполнителей, проведение летнего фестиваля на ВДНХ и спектакль, приуроченный к памятной дате, который представят зимой.

"Союзмультфильм" был создан 10 июня 1936 года в Москве. За годы существования на студии произвели более 1,5 тыс. мультфильмов, многие из них вошли в золотой фонд отечественной анимации.