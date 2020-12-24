В Казани открылся фестиваль "Денис Мацуев у друзей"

КАЗАНЬ, 24 декабря. /ТАСС/. Музыкальный фестиваль "Денис Мацуев у друзей" открылся в четверг на сцене Государственного большого концертного зала им. Салиха Сайдашева в Казани, передает корреспондент ТАСС. В программе первого концерта фестиваля прозвучали "Времена года" Чайковского и Баллада № 4 Шопена, во втором отделении российский пианист и Государственный симфонический оркестр Республики Татарстан под управлением своего художественного руководителя и главного дирижера, народного артиста России и Татарстана Александра Сладковского исполнили Второй концерт для фортепиано с оркестром Шопена.

"[Государственный симфонический оркестр Республики Татарстан] - это, действительно, визитная карточка Татарстана, во многих странах он известен", - отметил пианист, народный артист России Денис Мацуев.

"Огромное счастье вас видеть в добром здравии. Пожалуйста, берегите себя, своих близких. Завтра мы продолжим наш забег предновогодний. Поэтому если у вас будет желание, мы вас, конечно, искренне приглашаем, ждем с огромным удовольствием, завтра будем играть Рахманинова", - обратился к слушателям Сладковский.

Следующий концерт в рамках VIII музыкального фестиваля "Денис Мацуев у друзей" запланирован на 25 декабря. Фестиваль - совместный проект Мацуева и Сладковского, он проводится с 2012 года и считается одним из культурных брендов региона.