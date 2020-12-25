Александринка откроет выставку в честь 70-летия художника-конструктора Михаила Платонова

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 декабря. /ТАСС/. Выставка "Вослед течения реки…" откроется в пятницу на Новой сцене Александринского театра в честь 70-летия художника-конструктора Михаила Платонова. В экспозиции впервые будут представлены его нетеатральные работы.

"Михаил Платонов - человек удивительной и важной театральной профессии, художник-конструктор, макетчик. Это преданный Александринскому театру легендарный мастер своего дела, один из тех, на ком держится театр. А еще он - душа и хранитель уникального места в театре - макетной. Нам приятно, что к юбилею мастера у нас появилась возможность организовать персональную выставку его нетеатральных работ", - сообщил корреспонденту ТАСС художественный руководитель театра, народный артист России Валерий Фокин.

Более 35 лет Михаил Платонов связан с Александринским театром. Ныне он признан одним из лучших театральных художников-технологов в Санкт-Петербурге. Сфера его деятельности - изготовление театральных макетов, сценических выгородок, планировок и чертежей к спектаклям театра. Он создавал макеты к известным спектаклям "Пока бьется сердце", "Унтиловск", "Пер Гюнт". Ему довелось сотрудничать с такими мэтрами сценографии, как Март Китаев, Марина Азизян, Эдуард Кочергин, Александр Боровский, Эмиль Капелюш. Художник-постановщик Платонов оформил спектакли "Борис Годунов", "Картины московской жизни", "Sorry", "Перелистывая сны".

На выставке-инсталляции представлены 12 графических работ художника. Все они географически, исторически или по прихоти автора связаны с рекой Фонтанкой, вокруг которой фактически сложилась жизнь Платонова. Он родился на набережной Фонтанки и работает рядом с ней.

Выставка будет работать до 15 февраля 2021 года.