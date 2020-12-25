Триеннале современного искусства музея "Гараж" теперь можно посетить онлайн

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Музей современного искусства "Гараж" оцифровал Вторую Триеннале современного искусства "Красивая ночь всех людей". Об этом сообщает пресс-служба музея в пятницу.

Музей "Гараж", как и другие музеи в Москве, приостановил прием посетителей до 15 января включительно в связи с новыми ограничениями из-за распространения коронавируса. "С 25 декабря 2-ю Триеннале российского современного искусства "Красивая ночь всех людей" можно посетить онлайн", - говорится в сообщении.

Интернет-пользователи могут посмотреть виртуальную панораму, где собрано более 70 произведений с краткими справками о художниках, и видеоэкскурсию. Панораму сопровождает подкаст, в котором искусствовед, куратор 1-й Триеннале и архива "Гаража" Саша Обухова обсуждает с психологом Егором Егоровым художественные и психологические аспекты работ, представленных на 2-й Триеннале.

Видеоэкскурсия со старшим экскурсоводом музея Антоном Дворцевым включает в себя обзор всей Триеннале и короткие интервью с пятью художниками выставки. В первой серии экскурсии о своих работах рассказывают Анастасия Кайнеанунг, Икуру Куваджима и Антон Кушаев. Героями второй серии стали Карина Садреева-Нуриева и Сергей Филатов. Первая часть экскурсии уже доступна, а вторая выйдет в начале 2021 года.

Вторая Триеннале российского современного искусства "Красивая ночь всех людей", объединившая 75 художников, открылась в "Гараже" 11 сентября этого года. Завершить ее планировалось 17 января, но из-за новых ограничений, связанных с распространением коронавируса, Триеннале приостановила работу с 13 ноября.

Кураторами проекта выступили Анастасия Митюшина и Валентин Дьяконов. Более 80% представленных произведений создано специально к Триеннале. Среди участников - Владимир Абих, Александр Агафонов, Шамиль Ахмед, Алиса Горшенина, Ася Заславская, Анна Котомина, Иван Горшков, Евгения Суслова, Владимир Логутов, Юлия Кожемяко и другие.

О музее

Музей "Гараж", основанный в 2008 году Дарьей Жуковой и Романом Абрамовичем, является первой в России филантропической организацией, направленной на развитие современного искусства и культуры. В разное время в "Гараже" проходили выставки Марка Ротко, Марины Абрамович, Такаси Мураками, Виктора Пивоварова и других художников. В мае 2014 года центр современной культуры "Гараж" сменил имя на музей современного искусства "Гараж", что отражает главную цель сооснователей музея - знакомство широкой публики с произведениями ныне живущих художников и материалами по истории искусства. В июне 2015 года "Гараж" переехал в свое первое постоянное здание на территории парка Горького.