Минкультуры утвердило перечень международных фестивалей на 2021 год

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Министр культуры РФ Ольга Любимова утвердила перечень международных фестивалей на 2021 год, в список вошли, в частности, Московский международный кинофестиваль (ММКФ), Международный студенческий фестиваль ВГИК, фестиваль Amfest. Соответствующий приказ опубликован на сайте Минкультуры РФ.

"Утвердить перечень проводимых на территории Российской Федерации международных кинофестивалей на 2021 год", - говорится в документе.

Согласно приказу, на территории страны планируется проведение Московского международного кинофестиваля (22-29 апреля), Сахалинского международного фестиваля "Край света" (20-27 августа), Московского еврейского кинофестиваля (20-27 июня), фестиваля "Артдокфест" в Москве и Санкт-Петербурге, Международного студенческого фестиваля ВГИК (15-19 ноября), Strelka Film Festival, Большого фестиваля мультфильмов, фестиваля американского кино Amfest в нескольких городах России и другие.

Всего по стране ожидается проведение свыше 160 фестивалей.