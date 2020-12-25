Памятные знаки Камерного театра вручили в Москве

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Актриса Анастасия Вертинская, хореограф и режиссер Сергей Землянский и историк театра Мария Хализева удостоены Памятных знаков Камерного театра. Торжественная церемония прошла в пятницу в Московском драматическом театре имени А. С. Пушкина, передает корреспондент ТАСС.

Вручением знаков традиционно отмечается день рождения Камерного театра - предшественника Театра им. Пушкина. Камерный театр, созданный режиссером Александром Таировым и его музой, женой и актрисой Алисой Коонен, был открыт 12 декабря (25 декабря по новому стилю) 1914 года в здании на Тверском бульваре, где сейчас расположен Театр им. Пушкина. Несколько лет назад был учрежден Памятный знак Камерного театра.

"Уже ставшая традиционной церемония вручения Памятных знаков Камерного театра сегодня пройдет в достаточно неожиданном для нас формате - у нас два события", - отметил художественный руководитель театра Евгений Писарев, открывая церемонию.

Первым событием стало награждение лауреатов. Памятного знака Камерного театра удостоена народная артистка РСФСР Анастасия Вертинская, которая не смогла посетить церемонию из-за ограничений, связанных с коронавирусом. Писарев пообещал, что лично передаст ей награду, когда это будет возможно.

"Анастасия Александровна не только замечательная актриса, она еще и человек щедрого сердца. Когда она узнала о том, что летом 2019 года была варварски ограблена могила Таирова и Коонен, она являлась главным инициатором восстановления могилы, восстановления барельефа", - рассказал художественный руководитель театра.

Еще одним лауреатом стал режиссер-хореограф Сергей Землянский. В Театре им. Пушкина он поставил спектакли "Дама с камелиями", "Жанна д’Арк", "Материнское поле". Он же был хореографом спектакля "Камерный театр. 100 лет".

Презентация книги

Также Памятный знак Камерного театра вручили историку театра Марии Хализевой, главному исследователю дневников Алисы Коонен. Ею была подготовлена к публикации и подробно прокомментирована книга "Алиса Коонен. Моя стихия - большие внутренние волненья. Дневники. 1904-1950", вышедшая в издательстве "Новое литературное обозрение".

Вторым событием, о котором в начале церемонии сказал художественный руководитель театра, и стала презентация этой книги. "Для меня невероятная честь оказаться в ряду нынешних и прошлых обладателей Памятного знака Камерного театра", - поблагодарила Хализева за награду.

Она рассказала, что ее знакомство с Коонен произошло около восьми лет назад, во время подготовки статей. "И вот тогда это первое столкновение с почерком Алисы Георгиевны, с ее манерой править, вымарывать, расправляться с тем, что написано. Меня это все просто повергло в ступор. Я вообще, честно говоря, не верила, что с этим можно справиться, что это можно прочесть и откомментировать", - сказала Хализева.

По ее словам, работа была очень трудной, но книга была издана. Хализева поблагодарила за помощь Государственный институт искусствознания, "Новое литературное обозрение" и всех тех, кто оказал ей поддержку и помощь.