Мариинский театр приурочил к Новому году премьеру оперетты "Летучая мышь" Иоганна Штрауса

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 декабря. /ТАСС/. Мариинский театр покажет в субботу предновогоднюю премьеру оперетты Иоганна Штрауса "Летучая мышь" под управлением народного артиста России Валерия Гергиева. Поставил спектакль режиссер Алексей Степанюк.

"Сейчас мы переживаем непростое время - и такая радостная, светлая музыка, веселый, как брызги шампанского, спектакль с красивыми декорациями и костюмами может стать спасением от несколько депрессивного настроения, в которое нас могут ввергнуть обстоятельства". - сказал журналистам режиссер-постановщик. А Валерий Гергиев прокомментировал появление оперетты в репертуаре Мариинского в шутливом тоне: "Мы решили обратиться к оперетте Штрауса именно в 2020 году, потому что обстоятельства вынуждают нас искать адекватный ответ".

В Мариинском оперетта будет представлена с русским текстом Николая Эрдмана и Михаила Вольпина. После войны они перевели либретто Карла Хафнера и Рихарда Жене, написав остроумные диалоги и добавив некоторые подробности - вплоть до целых эпизодов (например, знаменитую сцену с собакой Эммой). Постановщики посчитали, что спектакль, где артисты говорят и поют по-русски, будет ближе и понятнее зрителям и даст простор для творческой импровизации.

Премьеру готовят несколько составов исполнителей. В роли Генриха в спектаклях можно будет услышать Евгения Акимова, Сергея Семишкура, Александра Трофимова, в образе его супруги Розалинды - Марию Баянкину, Елену Стихину, Оксану Шилову, Наталью Павлову. Сценографом спектакля и художником по костюмам выступил народный художник России Вячеслав Окунев. Ранее на этой неделе петербуржцы представили "Летучую мышь" в Москве в полуконцертном исполнении.

Алексей Степанюк - самый востребованный режиссер Мариинского театра, работающий в разных стилях. Здесь он поставил "Евгения Онегина" и "Пиковую даму" Петра Чайковского, "Очарованного странника", "Левшу" и "Рождественскую сказку" Родиона Щедрина, "Идиота" Моисея Вайнберга, "Историю Кая и Герды" Сергея Баневича.