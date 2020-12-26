Московская консерватория откроет новогодний фестиваль

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Музыкальный фестиваль "Новый год в консерватории" откроется в субботу в Рахманиновском зале учебного заведения. Об этом сообщила пресс-служба Московской государственной консерватории им. Чайковского.

"С 26 декабря по 13 января в Малом, Рахманиновском зале, а также в Концертном зале им. Н. Я. Мясковского выступят лучшие российские музыканты - известные артисты и воспитанники консерватории, молодежные оркестры и крупные ансамбли, которые подготовили праздничную новогоднюю программу для всех ценителей высокого искусства. Откроет этот торжественный марафон Mira Orchestra - оркестр, созданный студентами Московской консерватории под руководством Ильи Маркеева", - рассказали организаторы. Гостей ждут сочинения Моцарта, Альбинони, Уорлока, Холста и Яначека.

Также в фестивале примут участие камерный оркестр "Академия русской музыки", Quattro Elementi Orchestra, Aurum Saxophone Orchestra, квартет флейт "Сиринкс", Молодежный камерный хор и солисты.

В канун Нового года, вечером 31 декабря, в Малом зале прозвучат произведения Штрауса, Дворжака, Кальмана, Сарасате, Пьяццоллы, Чайковского, Дунаевского и Щедрина в исполнении струнного квартета симфонического оркестра Pr f r и солистов. В зале им. Мясковского праздник встретят с музыкой Моцарта.

В завершении марафона 13 января со Старым Новым годом москвичей поздравит ансамбль "Студия новой музыки". Музыканты исполнят известные и редко звучащие пьесы XX-XXI веков.