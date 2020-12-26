Правительство компенсировало Третьяковке недополученный из-за пандемии доход

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Государственная Третьяковская галерея получила дополнительную субсидию от правительства РФ для компенсации выпадающих доходов из-за ограничений, связанных с распространением коронавируса. Об этом сообщила ТАСС генеральный директор галереи Зельфира Трегулова.

"Мы получили средства на этой неделе. И это потрясающий новогодний подарок для всех наших сотрудников. Я на протяжении осени следила за уровнем средней заработной платы, который неизбежно снижался, потому что мы не могли в том числе выплачивать людям премии. А сейчас мы можем это сделать и отметить тех людей, которые абсолютно самоотверженно работали все это время", - сказала Трегулова.

Она выразила благодарность правительству РФ и Минкультуры России за поддержку. "За оказание нам помощи в ситуации, когда к нам за год пришла всего треть наших посетителей, наши собственные доходы и привлеченные средства также уменьшились. Но благодаря поддержке правительства из музея не был уволен ни один человек. И нам удалось сохранить заработную плату на уровне, который совсем чуть-чуть не дотягивает до уровня рекордного 2019 года", - добавила генеральный директор Третьяковской галереи.

Собеседница агентства напомнила, что правительство оказало поддержку не только федеральным музеям, но и другим федеральным учреждениям культуры. Ранее о получении дополнительной субсидии на компенсацию выпадающих доходов сообщили в Государственном музее изобразительных искусств им. А. С. Пушкина и Государственном академическом Большом театре.

Третьяковская галерея, как и другие музеи в Москве, приостановила прием посетителей. Ограничения введены приказом Минкультуры России на период 16 ноября - 15 января. Также музеи приостанавливали прием посетителей с середины марта по середину июля.