Режиссер Михаил Левитин решил не отмечать свое 75-летие "ни на сцене, ни в театре"

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Народный артист России Михаил Левитин, отмечающий в воскресенье 75-летие, решил не праздновать юбилей на сцене возглавляемого им московского театра "Эрмитаж". Об этом сообщил ТАСС сам режиссер.

"Ни на сцене, ни в театре праздновать не буду. Ведь если решил бы в театре, то было бы 24 человека - больше в зал не пустили бы [из-за ограничений по заполняемости в связи с коронавирусом]. Я подумал, что это бессмысленно", - сказал Левитин.

Юбиляр признался, что его также огорчает невозможность вернуться на "родную" сцену театра в Саду Эрмитаж, которая закрылась на ремонт еще в ноябре 2015 года. "По вине не очень радивых, я думаю, людей, строительство даже не началось в этом году. Думаю, что история с театром "Эрмитаж" - уже просто история, я не могу вернуться домой", - отметил он.

"Надо идти дальше"

Пока же театр расположился на Новом Арбате, 11. В ближайшем будущем зрителей ждут сразу несколько премьер, которые по традиции будут "отличаться несходством" - как описывает кредо театра худрук.

"Сейчас я репетирую "Сорочинскую ярмарку", а мои ученики ставят "Три толстяка" Олеши. Думаю, премьеры ждать в ближайшем году, весной, - рассказал Левитин. - Моя ведущая актриса Ира Богданова делает у нас пьесу моего сына [Михаила Левитина[ "Сценки из жизни театра Моэма". Это фарс, но очень современный. Надеюсь, что это тоже будет в следующем году".

"После генеральной репетиции я не появляюсь в зале, - признался Левитин. - Я это уже сделал, а впереди есть вещи, которые меня увлекают больше. Мне кажется, надо идти дальше, дальше. Это мой бег".

Левитин также известен, благодаря своему литературному творчеству и документальным циклам на телевидении. Полгода назад он закончил работу над новым сочинением "Я хочу тебе понравиться", написанным от лица женщины, однако издавать его не спешит. Эта книга стала для Левитина очередным вызовом самому себе, признался он.

"Когда я ставлю спектакль или берусь писать книгу, я руководствуюсь вопросом: "Чего я еще не делал?" Это может понравиться или не понравиться залу и читателю, но весь процесс меня интересует только с этой точки зрения. Поэтому возраста я никогда не знал и поражен тому, что он есть", - отметил он.

Левитин уверен, что был прав в детстве, мечтая стать клоуном. В этой одинокой фигуре на сцене для него заключается глубинный смысл: театр - это дело актеров. "Они со зрителем наедине, это их пространство, друзья и недруги. За ними, да, я, режиссер, но только в виде подсказки, корректуры", - сказал он. "Мне хотелось бы с высоты своего возраста сказать бесконечному количеству людей, рвущихся к режиссуре, чтобы они не заблуждались насчет профессии. Она подневольная, тяжелая, ломовая. Ты переносишь талантливых людей на своих плечах. А если переносишь бездарных? Это уже плохо", - заметил Левитин.

Интересная жизнь

Левитин поставил первый спектакль на профессиональной сцене в 19 лет, всего у него более 70 постановок.

"Встречи все помню, они удивительные. Жизнь - невероятно интересная. Счастья было (и будет, надеюсь) очень много. Если я начну называть людей, внимательных ко мне и к театру, то мне вообще не на что жаловаться - даже на то, что строительство здания не происходит. "Памятник нерукотворный" воздвиг, несомненно", - сказал режиссер.