Театр "Зазеркалье" покажет в день рождения оперу Моцарта "Свадьба Фигаро"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 декабря. /ТАСС/. Государственный детский музыкальный театр "Зазеркалье" отпразднует в воскресенье день рождения премьерой оперы Вольфганга Амадея Моцарта "Свадьба Фигаро". Опера пройдет под управлением главного дирижера театра народного артиста России Павла Бубельникова, который удостоен минувшей осенью Национальной оперной премии "Онегин" в номинации "Музыкальный руководитель".

"Это уже третья моцартовская опера в нашем репертуаре после "Волшебной флейты" и "Так поступают все" и третье погружение в музыкальный мир гения. Работа над оперой была нашей общей творческой радостью и стала подарком самим себе к 33-летию театра", - сказал ТАСС Бубельников.

По его словам, режиссер-постановщик спектакля народный артист России Александр Петров "воплотил в этом спектакле свое видение драмы человеческих отношений".

Главные партии в спектакле исполняют ведущие артисты труппы. Сценографом выступил Алексей Левданский, костюмы созданы по эскизам Юлианы Кошкиной. Художник по свету - Александр Кибиткин. Параллельно с артистами основного состава этот спектакль репетировали и студенты актерского курса профессора Петрова, которым в случае успешного освоения партий тоже будет предоставлена возможность выйти на сцену "Зазеркалья".

Этот театр обладает обширным детским и классическим репертуаром. Специально для него пишут музыку многие современные композиторы. На основе "Зазеркалья" 16 лет назад родился Всероссийский фестиваль театрального искусства для детей "Арлекин".