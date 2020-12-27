Худрук "Кремлевского балета" Андрей Петров отмечает 75-летие

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Основатель и художественный руководитель театра "Кремлевский балет", народный артист РСФСР Андрей Петров в воскресенье будет принимать поздравления с 75-летием. Однако массовых торжеств по этому поводу не планируется, сообщил он ТАСС.

"Сейчас в связи с пандемией коронавируса никто никаких юбилеев не празднует. Вот и я буду на даче, где соберемся в узком кругу", - сказал Петров.

Он рассказал, какой подарок получил к своему празднику. "Неделю назад - 19 и 20 декабря - с труппой "Кремлевского балета" мы выступали в Казани, на Международном фестивале классического балета имени Рудольфа Нуреева, где впервые показали балет "Руслан и Людмила" в моей постановке. В соответствии с ограничительными мерами, введенными в Казани, зал был заполнен на 50%, но принимали нас так, будто зал был заполнен на все 150%. Для нас же это было первое с марта месяца выступление на публике. Такое переоценить невозможно", поделился Андрей Борисович.

Он сообщил, что с начавшегося в марте карантина "Кремлевский балет" не работает на публике. "Конечно, мы проводим классы, репетиции, но в закрытом режиме. Причем, со строгим соблюдением санитарных норм. К примеру, на территорию Кремля (а мы работаем в Государственном Кремлевском дворце) нельзя пройти без маски и перчаток. Репетируем очень маленькими группами. Все совещания проводим онлайн, классы тоже подчас идут по видео. Показываем трансляцию спектаклей, которые в интернете набрали 700 тыс. просмотров", - рассказал худрук.

При этом Петров убежден, что ничто не заменит живого спектакля. "Удивляюсь, как в таких жестких рамках артистам удается держать форму. Даже не могу предположить, на сколько их хватит", - добавил Петров. По его словам, новый, 31-й по счету, сезон "Кремлевского балета" должен был открыться 6 сентября. "Но открытие перенесли, пока по имеющимся сведениям на апрель 2021 года", - сказал худрук.

Он напомнил, что в 1990 году, когда Большой театр и Кремлевский дворец, которые до этого времени были единым учреждением, разделились, и Большой театр ушел к себе в здание, а Кремлевский дворец остался без своей труппы, он предложил создать "Кремлевский балет" и с тех пор является его художественным руководителем. За 30 лет существования этого коллектива Андрей Петров поставил здесь более двух десятков спектаклей. "Сейчас в репертуаре "Кремлевского балета" 11-12 моих спектаклей", - уточнил балетмейстер, заметив, что его постановки идут и в других театрах страны и за рубежом.

Новогодний спектакль и балет "Война и мир"

"Моим 31-м по счету спектаклем стал балет "Продавец игрушек", который я поставил в Воронежском театре оперы и балета. Это абсолютно новогодняя сказка, созданная по роману Виктора Добросоцкого на музыку Алексея Шелыгина, известного по работе в кино (в частности, он является автором саундтрека к сериалу "Бригада"). По сценарию, в Париже потомок русских князей Николя Берски занимается изготовлением и продажей игрушек, а потом отправляется в Россию на поиски фамильных сокровищ. И там встречает свою любовь, вместе с которой открывает игрушечный магазин уже в Москве. Действие происходит в рождественские дни по законам новогодней сказки - с куклами, елкой и танцем снежинок", - рассказал хореограф.

"В 2019 году в Нижнем Новгороде в Театре оперы и балета я поставил оригинальный балет "Безымянная звезда", - продолжил хореограф. "А еще я сочинил балет по роману Льва Толстого "Война и мир", музыку к которому написал композитор Владимир Купцов. Это должен быть большой двухактный спектакль, только где и когда он будет поставлен, я пока сказать не могу. В общем, я все время в работе, хотелось бы еще что-то сделать в Кремле, пока я в состоянии это осуществить", - заключил он.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе Государственного Кремлевского дворца (ГКД), официальное поздравление от труппы театра "Кремлевский балет" пройдет в понедельник - 28 декабря в 13:00 в здании Государственного Кремлевского дворца.

Из биографии Петрова

Андрей Петров - из московской балетной династии танцовщиков, педагогов и хореографов. После окончания Московского хореографического училища в 1965 году он более двух десятилетий выступал на сцене Большого театра, исполнив свыше 50 сольных партий. Окончив в 1977 году Государственный институт театрального искусства им. Луначарского, Петров начал работать и как балетмейстер, стажируясь у Юрия Григоровича в Большом театре. Его постановки выходили на российских и зарубежных сценах, в том числе в Болгарии, Китае, США.

Петров руководит театром "Кремлевский балет" со дня основания в 1990 году. Под его руководством труппа выпустила более 25 репертуарных спектаклей, провела более 100 гастрольных туров. Визитной карточкой "Кремлевского балета" стали "Щелкунчик", "Лебединое озеро", "Жизель", "Спящая красавица" и другие классические шедевры в постановке маэстро.

Своим опытом Петров делится со студентами Московской государственной академии хореографии. Его работа оценена рядом почетных наград, включая орден "За заслуги перед Отечеством" IV степени, ордена Почета и Дружбы, орден "Святого Благоверного князя Даниила Московского" Русской православной церкви, венгерскую медаль "За заслуги в культуре" и премию Москвы "За сохранение и развитие классической хореографии".