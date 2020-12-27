В работах по восстановлению Триумфальной арки в Пальмире используют оборудование из РФ

ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 декабря. /ТАСС/. Гуманитарная помощь в виде оборудования для геологоразведки, добычи блочного сырья и производства изделий из камня будет передана в Пальмиру, где проходит восстановление Триумфальной арки. Специалисты из России и Сирии будут совместно работать с оборудованием российского производства, сообщил в воскресенье ТАСС Дмитрий Медянцев, президент Ассоциации предприятий каменной отрасли России, которая проводит работы.

12 ноября Директорат Департамента древностей и музеев Сирии и Ассоциация подписали меморандум о восстановлении Триумфальной арки в Пальмире.

"Проект осуществляется под патронатом Сенаторского клуба Совета Федерации ФС РФ, при поддержке Министерства обороны РФ. В рамках проекта в Пальмиру будет передана гуманитарная помощь в виде оборудования российского производства для геологоразведки, добычи блочного сырья и производства изделий из камня", - сказал он.

По его словам, в рамках работ по восстановлению Триумфальной арки будут созданы новые рабочие места для граждан Сирийской Арабской Республики. "Российские специалисты поделятся опытом и обучат сирийских коллег навыкам работы на оборудовании", - уточнил Медянцев.

Ранее исполнительный директор Ассоциации Анастасия Володарская сообщила ТАСС, что восстановление арки пройдет в три этапа: документирование ситуации в соответствии с научной методологией, изучение осколков и фрагментов с использованием 3D-методов и реставрационные работы.

О Пальмире

Пальмира - один из богатейших городов поздней античности в оазисе Сирийской пустыни между Дамаском и Евфратом, она расположена в 240 км к северо-востоку от сирийской столицы. Руины Пальмиры внесены в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. Боевики запрещенной в России терористической группировки "Исламское государство" захватывали город в мае 2015 года и в декабре 2016 года. За это время они успели разрушить ряд памятников, в том числе Триумфальную арку, центральную часть амфитеатра, статую Льва Аллата, храмы Бэла и Баалшамина.