В центре Петербурга появилась инсталляция, посвященная 200-летию открытия Антарктиды

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 декабря. /ТАСС/. Инсталляция ArtAntarctica в виде айсберга, на который будут проецировать видеоперформансы российских и зарубежных художников, открылась в центре Санкт-Петербурга в воскресенье. Проект создан командой "Музейная линия" центрального выставочного зала "Манеж", он посвящен 200-летию открытия Антарктиды русскими моряками, сообщили в пресс-службе площадки.

"Проект ArtAntarctica, созданный командой проекта "Музейная линия" в партнерстве с творческой мастерской "ARKI", посвящен 200-летнему юбилею открытия Антарктиды русскими мореплавателями Фаддеем Беллинсгаузеном и Михаилом Лазаревым. Центром уличной экспозиции станет масштабная мэппинг-инсталляция в виде светящегося айсберга, расположенного на площади Труда рядом с Центральным военно-морским музеем и Новой Голландией. На поверхностях стеклянной инсталляции пройдет уникальный фестиваль видеомэппинга, посвященный открытию и исследованию самого южного материка планеты, кругосветным путешествиям и роли нашего города в развитии мировой географической науки", - рассказали в пресс-службе.

Выставка ArtAntarctica состоит из четырех мультимедийных частей. Это исторический фильм об открытии и освоении Антарктиды русскими мореплавателями, видеоперформансы современных художников из Турции, Франции, Германии, России и других стран, а также работы победителей Международного онлайн-конкурса детских рисунков "2020 год - год 200-летия открытия Антарктиды" и самостоятельный мультимедийный образ айсберга-кристалла.

Выставка уникальна тем, что трансляция видео будет вестись изнутри айсберга, на все его грани одновременно. Как пояснили в пресс-службе, обычно на фестивалях видеомэппинга изображение транслируют на ровную поверхность, фасады зданий. Видеоперформансы будут показаны в определенном хронологическом порядке вечером и ночью - это позволит избежать скопления большого количества зрителей. Организаторы проекта подготовили и просветительскую программу. В нее войдут панельная дискуссия с авторами проекта, онлайн-трансляции паблик-токов художников. Программа пройдет на онлайн-платформах "Манежа".

Об экспедиции

Экспедиция Беллинсгаузена и Лазарева началась 4 июля 1819 года, когда шлюпы "Мирный" и "Восток" вышли из Кронштадта. Участники кругосветного путешествия пробыли в плавании 751 день, было пройдено более 92 тыс. км. 200-летие со дня открытия Антарктиды русскими мореплавателями отмечается 28 января - именно в этот день в 1820 году российская экспедиция открыла Южный полярный материк.