Путин поручил проработать снижение ставки налога для отечественных аниматоров

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поручил проработать снижение ставки налога на прибыль и тарифов страховых взносов для отечественных организаций, занимающихся производством анимационных фильмов. Как сообщает в понедельник официальный сайт Кремля, такое поручение глава государства дал правительству.

"Представить предложения о внесении в законодательство Российской Федерации о налогах и сборах изменений, предусматривающих установление налоговой ставки по налогу на прибыль организаций в размере трех процентов для организаций кинематографии, учрежденных российскими физическими и юридическими лицами и осуществляющих производство анимационных фильмов на протяжении не менее пяти лет", - говорится в перечне поручений. Предложения должны быть направлены и на снижение до 7,6% совокупного размера тарифов страховых взносов для таких организаций.

Кроме того, глава государства указал на необходимость внести в законы поправки, которые освободят в 2020 и 2021 годах организации культуры (в том числе негосударственные, занимающиеся постановкой театральных, оперных и балетных представлений в качестве основного вида деятельности) от обязанности по исчислению и уплате авансовых платежей по налогу на прибыль. Сроки уплаты такого налога за эти периоды должны быть перенесены на март 2022 года.