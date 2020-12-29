Новый "Последний богатырь", Чебурашка и история девяностых: что смотреть на праздниках

Традиционно самые крупные релизы студии приберегают на новогодние праздники. И несмотря на то, что пандемия в этом году спутала все планы, в кинотеатрах по-прежнему можно будет увидеть фильмы, которые смогут создать праздничное настроение. А для тех, кто не хочет выходить из дома, стриминги подготовили целый ряд онлайн-премьер. "Игрок" Онлайн с 29 декабря

Описание Кадр из фильма "Игрок" © Пресс-служба BAZELEVS PRODUCTION

Продюсер и режиссер Тимур Бекмамбетов скрещивает два своих детища: новогодний альманах "Елки" и им же изобретенный формат screenlife, где все действие фильма происходит исключительно на экранах гаджетов. В итоге "Игрок" — это такое народное кино с участием новейших технологий. По сюжету, непутевого преподавателя университета Андрея увольняют прямо перед самым Новым годом. Вместо того чтобы честно признаться во всем жене, он решает попытать удачу в покере. Все действие будет происходить на экране компьютера, при этом зрители смогут повлиять на сюжет и действия героев. "Мы заложили разные игровые механики внутри кино. Мы хотим отрефлексировать все перемены, которые принес нам этот год, и оставить надежду, что под конец года всем нам может повезти. Как и во всех играх, принимая то или иное решение, мы должны сделать правильный выбор, оценив, что стоит на кону", — отмечает Бекмамбетов. Комедия появится на интерактивной платформе 29 декабря. Роли в ней исполнили Гоша Куценко, Мария Шукшина, Александр Робак, Глеб Калюжный и Коля Серга. Фильм будет доступен бесплатно в течение всех новогодних праздников. "Чебурашка. Секрет праздника" На видеосервисе START с 31 декабря

' Youtube/ START'

Всеми любимый легендарный советский мультфильм получает продолжение. Сюжет студия "Союзмультфильм" держит в секрете, но он не будет уходить далеко: как и в классической версии, Чебурашка и крокодил Гена в канун главного праздника года столкнутся с проделками старухи Шапокляк, а в финале истории вновь восторжествует дружба. Главные роли в фильме озвучили Анжелика Варум и Леонид Ярмольник, финальную песню написал композитор и певец Леонид Агутин. "Герои мультфильмов о Чебурашке даже спустя более чем полвека после своего создания не теряют популярности и продолжают вдохновлять художников на создание новых произведений. При всей своей простоте это очень глубокие и трогательные образы — такими они остались и в новом мультфильме, который получился по-настоящему новогодним и уютным", — отмечает председатель правления киностудии "Союзмультфильм" Юлиана Слащева. "Ведьмина служба доставки" В кино с 31 декабря

Описание Кадр из фильма "Ведьмина служба доставки" © Пресс-служба кинокомпании Пионер

Компания "Пионер" продолжает выпускать на большие экраны лучшие фильмы классика японской анимации Хаяо Миядзаки. В этот раз в кино можно будет посмотреть один из ранних проектов студии Ghibli, которому в прошлом году исполнилось 30 лет. "Ведьмина служба доставки" рассказывает про молодую ведьму Кики, которая по древней традиции должна пожить среди людей, чтобы стать настоящей взрослой ведьмой. Она седлает метлу и вместе со своим лучшим другом — черным котом Дзи-Дзи отправляется в город, где пытается начать новую жизнь. Ей помогает добрая владелица пекарни — она дает Кики и Дзи-Дзи жилье, и они открывают свою службу доставки. Целыми днями ведьмочка носится по городу и окрестностям на метле, доставляя своим клиентам посылки. Кики находит новых друзей и по-настоящему осознает, что такое быть взрослой. "Конь Юлий и большие скачки" В кино с 31 декабря

Описание Кадр из фильма "Конь Юлий и большие скачки" © Sony Pictures

Спин-офф цикла о богатырях и десятый фильм серии, где главным героем наконец-то стал один из самых ярких ее героев — Конь Юлий. Он наконец-то влюбляется и решает остепениться. Его выбор падает на королевскую кобылу по имени Звезда Востока, но, согласно закону, сватать такую невесту может только особа королевских кровей. Тогда Юлий просит помощи у князя Киевского и получает отказ. Жениху не остается ничего иного, кроме как похитить князя и насильно отвезти его к владельцу его невесты, султану Рашиду. По стечению обстоятельств, у богатырей тоже есть дело в восточной стороне — все герои встречаются на больших скачках, где Юлий поборется за сердце Звезды Востока. Озвучили героев Дмитрий Высоцкий, Сергей Маковецкий, Сергей Бурунов, Олег Куликович, Валерий Соловьев и Дмитрий Быковский. "Фестиваль Рифкина" В кино с 31 декабря

Описание Кадр из фильма "Фестиваль Рифкина" © Кинопрокатная компания "Вольга"

Вуди Аллен продолжает штамповать похожие друг на друга фильмы, которые отдаленно напоминают работы, сделавшие его знаменитым много лет назад. На этот раз роль его двойника на съемочной площадке досталась Уоллесу Шоуну. Он играет невротичного еврея-интеллектуала Морта, чей брак трещит по швам. Он прерывает работу над своей книгой и отправляется со своей женой-журналистской Сью (Джина Гершон) на кинофестиваль в Сан-Себастьяне, где она тут же увлекается молодым и привлекательным режиссером Филиппом (Луи Гаррель). Она считает его гением, Морт же считает его посредственностью, но при этом не может ничего поделать с потенциальным любовником жены. Правда, страдает он недолго — Аллен использует свой любимый прием, разъединяя пары с помощью новых пассий. Морт знакомится с молодой и несчастной Джо (Елена Анайя), в которой находит родственную душу. "Последний богатырь" В кино с 1 января

Описание Кадр из фильма "Последний богатырь" © Disney

Один из самых кассовых российских фильмов, созданный под руководством Disney, самой влиятельной киностудии в мире, предсказуемо получил продолжение. Иван уже обжился в Белогорье, натаскал туда кучу девайсов из современного мира и спокойно готовится к свадьбе с Василисой. Правда, не так уж и спокойно — вскоре в Белогорье съедутся самые сильные витязи, чтобы поучаствовать в Богатырских играх, и Иван боится опозориться в глазах отца Илья Муромца и своей невесты. В самый разгар состязаний пробуждается древнее зло, угрожающее всему волшебному народу, и богатырям, включая Ивана, приходится забыть о взаимной неприязни и объединить силы, чтобы одолеть злодеев. Фильм повторяет все ту же формулу успеха: красочный мир русских сказок, бойкий сценарий, остроумные шутки плюс уже полюбившиеся и хорошо знакомые зрителям герои из первой части. А чтобы придать происходящему интернациональный оттенок, ответственным за заглавную песню фильма сделали Джареда Лето. "Настя, соберись!" На "КиноПоиск HD" с 3 января

Описание Кадр со съемок фильма "Настя, соберись!" © КиноПоиск HD

Молодой режиссер Вера Смолина, сценарист "Физрука" и "Я худею" Константин Майер и Николай Куликов ("Легенда №17"," Движение вверх") пытаются разобраться, что происходит у женщин в голове. Насте 29 лет, она замужем, работает архитектором, и в ней уживаются пять разных личностей, которые отвечают за разные сферы жизни: внутренний ребенок (Ева Смирнова); хозяюшка (Юлия Гришаева); требовательный родитель (Светлана Камынина); богиня (Алина Алексеева) и дерзкая карьеристка (Рина Гришина). У каждой из них — свои интересы и представления о счастье, и все они воюют между собой, пытаясь насадить свой образ мыслей остальной компании. При этом все эти бои происходят у Насти в голове, и упорядочить этот хаос практически невозможно. Однако для того, чтобы устроить свою жизнь, героине надо собраться и понять, чего же она все-таки хочет. "Жизнь человека. Последнее интервью" С 5 января на OKKO, more.tv и "КиноПоиск HD"

' Youtube/ Такие дела'

В 2018 году хирург-онколог Андрей Павленко узнал, что у него рак желудка агрессивной формы. Он понимал, что, скорее всего, умрет, но вместо того, чтобы отчаяться, он решил лечиться и запустить об этом проект. Совместно с командой "Таких дел" Павленко рассказывал о том, как принять диагноз и бороться с онкологическими заболеваниями, что нужно делать и где искать помощь. С 5 января можно будет посмотреть финальную часть проекта, в которой Павленко дал свое последнее интервью. В нем он рассказал о своей жизни, борьбе и страшном диагнозе, и эта глава служит своеобразным завещанием всем, кто следил за его судьбой. "Мумий тролль. Морская" На more.tv и Wink с 4 января



Описание Кадр из многосерийного документального проекта "Мумий тролль. Морская" © Пресс-служба more.tv

​​​​ Журналист и главный редактор Esquire Сергей Минаев выступил автором многосерийного документального проекта о российских 90-х. Создатели сериала хотят "уйти от стереотипных оценок того времени или нарочито сатирического восприятия "в девяностые убивали людей, и все бегали абсолютно голые" и сделать максимально беспристрастное кино, показывающее эпоху с разных сторон". В его основу легли личные дневники и домашние архивы, аудио- и видеозаписи, редкие архивные документы, а также две сотни интервью участников событий неоднозначного десятилетия. Среди них Татьяна и Валентин Юмашевы, Анатолий Чубайс, Александр Коржаков, Геннадий Зюганов, Илья Лагутенко, Михаил Козырев, Леонид Бурлаков, Тимур Бекмамбетов, Федор Бондарчук и Тимур Мамедов. Первая серия проекта будет посвящена выпуску "революционного музыкального альбома" "Морская" группы "Мумий Тролль", который перевернул представление о российской рок-музыке. "История бранных слов" На Netflix с 5 января

Описание Кадр из сериала "История бранных слов" © Adam Rose/Netflix