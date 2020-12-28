Фильмы "Дорогие товарищи!" и "Блокадный дневник" номинировали на премию "Золотой орел"

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Фильмы "Блокадный дневник" Андрея Зайцева, "Дорогие товарищи!" Андрея Кончаловского, "Стрельцов" Ильи Учителя и другие киноленты претендуют на премию "Золотой орел" за 2020 год. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе награды.

"Национальная академия кинематографических искусств и наук России подводит итоги первого тура голосования и представляет номинантов премии "Золотой орел" за 2020 год", - говорится в сообщении.

В категории "Лучший фильм" на награду претендуют пять картин. Помимо "Блокадного дневника", "Дорогих товарищей!" и "Стрельцова", это "Лед 2" Жоры Крыжовникова и "Союз спасения" Андрея Кравчука.

Сценарии к фильмам "Блокадный дневник", "Дорогие товарищи!" и "Союз спасения" также вошли в соответствующую номинацию. В категории "Лучший режиссер" представлены Андрей Кончаловский, Андрей Зайцев и Жора Крыжовников.

Среди телефильмов или мини-сериалов до 10 серий в номинацию попали "Дипломат" Юрия Кузьменко, "Магомаев" Дмитрия Тюрина и Романа Прыгунова, "Одесский пароход" Сергея Урсуляка.

На звание "Лучшего анимационного фильма" претендуют "Белка и Стрелка. Карибская тайна" Инны Евланниковой, "Иван Царевич и Серый волк 4" Константина Феоктистова, "Хозяйка медной горы" Дмитрия Геллера. Полный список номинантов опубликован на официальном сайте награды. Торжественная церемония награждения состоится 22 января в первом павильоне "Мосфильма".