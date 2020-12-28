В Третьяковке пройдут выставки Врубеля, Венецианова и Фалька

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Государственная Третьяковская галерея покажет в 2021 году выставки Роберта Фалька, Михаила Врубеля и Алексея Венецианова, проекты "Мечты о свободе. Романтизм в России и Германии" и "Лаборатория Будущего. Кинетическое искусство в России" и многие другие. Об этом рассказала ТАСС генеральный директор галереи Зельфира Трегулова.

Третьяковская галерея, как и другие музеи в Москве, приостановила прием посетителей. Ограничения введены приказом Минкультуры России на период 16 ноября - 15 января. Также музеи приостанавливали прием посетителей с середины марта по середину июля.

"Первая выставка, которую мы представим после открытия музея, - выставка работ Роберта Фалька. В это сложно поверить, но это первая большая ретроспектива Фалька в Москве и в Третьяковской галерее. Предыдущая выставка в Третьяковке была в 1924 году. Если говорить о последних десятилетиях, то выставка Фалька была в 1992 году в Русском музее", - рассказала Трегулова.

На прошлой неделе, 23 декабря, прошла кураторская онлайн-экскурсия по выставке, которая уже выложена на онлайн-ресурсах Третьяковской галереи. Планируется, что экспозиция будет доступна для посетителей в очном формате с 16 января по 23 мая. Выставка, куратором которой выступает Татьяна Левина, объединила около 200 живописных и графических работ художника из 43 музейных и частных собраний. Это произведения из коллекций Третьяковской галереи, Пушкинского музея, Русского музея и других российских музеев, а также из Национальной галереи Армении.

Подготовлено фундаментальное иллюстрированное издание, в которое вошли статьи об эволюции живописи Фалька и его графике, ряд ранее не издававшихся архивных материалов, а также выдержки из критических статей 1900-1950-х годов, отрывки из свидетельств современников, писем и документов самого художника.

Связь поколений

"Творчество Фалька продолжает жить как наследие, к которому апеллировали шестидесятники, поколение его учеников. И вот это очень важный момент в этой выставке - что мы не просто показываем Фалька как некий исторический феномен, мы обозначаем эту линию, кем он был для художников послевоенного поколения, для художников эпохи "оттепели", - отметила собеседница агентства.

Выставка Фалька вступит в диалог с выставкой "Константин Кузнецов. Париж, Бретань, Нормандия". "Этого художника в России не знают. Он родился в Нижнем Новгороде, но достаточно рано уехал во Францию, где и прожил всю жизнь. Мы увидим, как интересно его работы перекликаются с парижским периодом Роберта Фалька. На самом деле, где-то это один и тот же мотив, одна и та же точка зрения. Это показывает некую общность художественного языка и художественных исканий Европы и молодой советской России", - пояснила генеральный директор галереи.

Один из важнейших проектов - "Александр Иванов. Библейские эскизы. Благовещение", который откроет цикл выставок, представляющих библейские эскизы художника. "У Иванова была идея создать некий храм, "храм человечества". Он хотел расписать его стены сюжетами, которые можно увидеть на этих эскизах", - сказала Трегулова.

Лаборатория будущего

Также в начале года посетителей ждет выставка "Лаборатория будущего. Кинетическое искусство в России", которая ранее проходила в петербургском "Манеже" и стала там одним из самых посещаемых проектов за последние годы.

"Пространство Третьяковской галереи, как мне кажется, дает еще больше возможностей для архитекторов и кураторов. И получается невероятно сильный и эффектный проект. Он показывает, что идея движения, концепция движущегося арт-объекта и арт-объекта, призванного обозначить движение, имманентна русскому искусству, концепции космизма, полета", - сказала Трегулова.

Работы художников 60-70-х годов будут перекликаться с произведениями русского авангарда начала XX века и работами современных художников. На выставке будет представлено несколько сотен произведений из собраний Третьяковской галереи, Пушкинского музея, музея современного искусства "Гараж" и ряда других.

Так как многие экспонаты будут движущимися, то, как отметила Трегулова, в галерее постараются обезопасить людей с нарушениями вестибулярного аппарата и при входе в некоторые залы будут висеть соответствующие предупреждения.

Юбилеи Бенуа и Колейчука

В январе планируется открыть выставку "Александр Бенуа и его "Мир искусства", приуроченную к 150-летию со дня рождения художника, которое отмечается в 2020 году. Выставка объединит лучшие работы Бенуа и художников "Мира искусства".

"Это хрестоматийные работы с использованием графических техник. И они не так часто показываются, поэтому это будет совершенно уникальная возможность увидеть подобную выставку", - отметила собеседница агентства.

Также Третьяковская галерея отметит юбилей художника Вячеслава Колейчука, которому в декабре 2021 года могло бы исполниться 80 лет. "Мне безумно жаль, что мы делаем эту выставку как выставку посмертную. Мы будем размещать отдельные работы и объекты Колейчука на протяжении своей постоянной экспозиции в залах, где представлено искусство авангарда, где представлена реконструкция выставки Общества молодых художников (ОБМОХУ), любезно предоставленная нам на длительное экспонирование. Его работы будут представлены рядом с работами других художников, исповедующих какие-то схожие идеи и концепции", - сказала Трегулова.

Мечты о свободе

Из-за ограничений на 2021 год пришлось перенести масштабную международную выставку "Мечты о Свободе. Романтизм в Германии и России", разработанную в сотрудничестве с Государственными художественными собраниями Дрездена. Ее планировалось открыть в октябре 2020 года, затем открытие перенесли на 9 декабря, но с середины ноября прием посетителей вновь был приостановлен из-за коронавируса, и проект сдвинулся на весну.

"Возможно, мы откроем ее до майских праздников или сразу после них. Это проект, где впервые сопоставляются русский и немецкий романтизм. Это поиск общих тем, а их много, и вся экспозиция строится по этим общим темам. Это очень интересный новый подход", - отметила Трегулова. Выставка объединит работы Каспара Давида Фридриха, Филиппа Отто Рунге, Иоганна Овербека, Александра Иванов, Алексея Венецианова, Ореста Кипренского, Карла Брюллова и других художников. Подготовлен к изданию каталог на русском и английском языках.

Одной из главных фигур этого проекта - Венецианову - будет посвящена отдельная выставка, которую планируется открыть осенью 2021 года. "Мы попробуем найти какие-то интересные идеи, которые позволили бы показать работы и самого Венецианова, и его учеников. Но не в формате "Венецианов и его школа", а как некие важнейшие темы и смыслы, которые находят самое яркое воплощение и в произведениях Венецианова, и в работах таких исключительных по уровню его учеников, как, например, Григорий Сорока", - рассказала собеседница агентства.

Новый взгляд на Врубеля

Одна из самых ожидаемых выставок года - масштабная выставка Михаила Врубеля. "Мы интенсивно над ней работали в период пандемии. Она достаточно сформирована, готовы тексты и большей частью статьи для каталога. И сейчас начинается интенсивная работа с архитектором выставки Сергеем Чобаном, правда, пока онлайн", - сообщила Трегулова.

В отличие от многих других проектов эта выставка не была перенесена - ее проведение изначально было запланировано на осень 2021 года. И при всех изменениях дат других проектов, связанных с ограничениями из-за пандемии, генеральный директор приняла решение ни в коем случае не сдвигать эту выставку.

Кураторами выставки выступают Ирина Шуманова и Татьяна Юденкова из Третьяковской галереи, а также искусствовед Аркадий Ипполитов. "Нам очень интересен был взгляд человека, который специализируется в первую очередь на западном искусстве. И взгляд, который видел бы во Врубеле нечто большее, чем крайне оригинального и интересного художника конца XIX - начала XX века", - пояснила Трегулова.

Экспозиция объединит около 40 живописных работ, а также большое количество произведений, выполненных в графических техниках, многие из которых покажут впервые. Одной из задач будет показать Врубеля как художника, предвосхитившего XX век - его творчество словно расширяло границы живописи, формируясь в синтезе с другими видами искусств.

Еще одним масштабнейшим проектом следующего года станет выставка работ Юрия Пименова. "Это интереснейшая фигура наряду с Александром Дейнекой, один из самых ярких художников, работавших в конце 20-х - начале 30-х годов. Сохранилось не так много его работ этого периода, поэтому мы очень тщательно собираем состав этой выставки", - рассказала Трегулова.

Прошедшая в Третьяковской галерее выставка "Оттепель" показала, что Пименов стал настоящим открытием не только для посетителей, но и для создателей выставки. "Мы знали, что он был очень активен в период "оттепели", но что он один из тех художников, кто наиболее ярко отразил этот период, мы ощутили зримо только на этой выставке", - пояснила она.