Собрание Русского музея пополнилось коллекцией из 600 предметов искусства XX века

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 декабря. /ТАСС/. Русский музей получил в дар коллекцию предпринимателя Владимира Некрасова, в которой более 600 произведений российского искусства XX века. Об этом сообщил генеральный директор Русского музея Владимир Гусев в видеообращении по итогам года, которое размещено в понедельник на YouТube канале Русского музея.

"Что касается собирательства, то в этом году мы получили замечательную коллекцию российского коллекционера Владимира Ильича Некрасова - это одна из крупнейших коллекций российского искусства XX века, начиная от начала столетия до его завершения. И более 600 вещей - часть из них пойдет в наши филиалы, будет демонстрироваться в наших филиалах в Кемерово и Когалыме", - рассказал Гусев.

В пресс-службе Русского музея ТАСС пояснили, что московский предприниматель передал 600 работ авторов, произведений которых в собрании музея нет, или же они датируются более ранним временем. Среди них работы Гелия Коржева, Айдана Салаховой, Владимира Яковлева

Гусев отметил, что в России действуют пять культурно-выставочных центров - филиалов Русского музея в Казани, Ярославле, Саранске, Мурманске и Когалыме.

Ранее Гусев приводил данные о том, что Русский музей ежегодно пополняет свою коллекцию на 1,5-2 тыс. экспонатов за счет приобретений и даров. В числе последних крупных поступлений - коллекция русского авангарда, в которую входят 118 произведений Казимира Малевича. Она передана музею в 2017 году из собрания Нины Суетиной - дочери художника Николая Суетина. В 2019 году музей получил более 200 произведений Союза художников ХХ века.

Русский музей - первый в стране государственный музей русского изобразительного искусства. Решение о его основании было принято Александром III, но указ об учреждении музея был подписан уже после его смерти - 25 апреля 1895 года. Торжественное открытие Русского музея для посетителей состоялось 19 (7) марта 1898 года. Основой его собрания стали произведения искусства, переданные из Зимнего, Гатчинского и Александровского дворцов, из Эрмитажа и Академии художеств, а также из собраний частных коллекционеров, переданные музею в дар. Сейчас коллекция Русского музея включает около 400 тыс. экспонатов, она охватывает все исторические периоды, виды и жанры русского искусства, его основные направления и школы с Х по ХХI век.