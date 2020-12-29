Микеле Плачидо рассказал, почему снял фильм о Караваджо

РИМ, 29 декабря. /Корр. ТАСС Вера Щербакова/. Актер и режиссер Микеле Плачидо закончил съемки фильма "Тень Караваджо" (L’ombra di Caravaggio). Он рассказал во вторник в интервью корреспонденту ТАСС, что на работу его вдохновила собственная молодость, когда он участвовал в студенческих протестах 1968-1970-х годов.

"Я давно мечтал сделать фильм о художнике, который отстаивал собственную свободу и социальные права. И сейчас настал момент сделать такой фильм, потому что с годами я накопил необходимый опыт, чтобы осмыслить связь между искусством и свободой", - сказал Плачидо. "Меня интересовали его чувства и побуждения, для меня Караваджо в некотором роде олицетворение моей молодости", - продолжил режиссер.

Плачидо вспомнил, как приехал в Рим из южной области Апулия и поступил сначала на службу в полицию. Затем он начал обучение в Национальной академии драматического искусства. Шел 1968 год, который был отмечен студенческими волнениями. "Мы хотели произвести культурную революцию. Мы выступали за права вьетнамского народа, подвергавшегося американским бомбардировкам, за права чехословаков, которые попали под советские танки. Мы, молодые люди, выступали тогда против репрессии власти. И Караваджо тоже боролся за свободу", - сказал Плачидо. Тема волны студенческих протестов уже находила отражение в его отчасти автобиографическом фильме "Мечта по-итальянски" (Il grande sogno, 2008).

В фильме о Караваджо, в котором Плачидо также выступил и автором сценария вместе с Сандро Петральей и Фиделем Синьориле, его история рассказана в детективном ключе. "В основе этого фильма реальная история великого художника, чья жизнь отмечена множеством черных пятен. И мы до конца не знаем, как он умер, где. О последних днях его жизни есть сведения: он получил помилование от Папы Римского после того, как был осужден за убийство и приговорен к смертной казни, что, собственно, толкнуло его к побегу из Рима. Вместе с Караваджо в его последнем путешествии исчезают и картины, которые он вез в Рим в знак благодарности за помилование. Как почти ничего неизвестно о том, куда делось его тело. Есть разные предположения, но никаких доказательств. И мы выступаем со своей версией", - рассказал Плачидо.

"Тень" - это не только "тень" преступления, которое его преследует, это и папский агент, который ведет свое наблюдение. "Полицейский следит за художником, и через такой сюжет мы рассказываем о том, каким человеком был Караваджо", - добавил режиссер.

Планы в России

Подготовка к съемкам, включая изучение архивных материалов, в том числе судебного процесса над Караваджо, заняла четыре года. Все было готово почти год назад, но в феврале в Италии началась пандемия. Как рассказал Плачидо, съемки удалось начать лишь в сентябре и завершить к концу ноября.

Картина снята в копродукции с Францией и при поддержке итальянского концерна Rai Cinema в Неаполе, Риме и его окрестностях, а также на римской киностудии "Чинечитта". Международными продажами занимается Wild Bunch International.

Хотя Плачидо видит определенные преимущества в сотрудничестве с цифровыми платформами, такими как Netflix, свой фильм он намерен запустить по классической формуле: начать с премьеры на фестивальных площадках и затем выпустить фильм на экраны в разных странах, в том числе в России. "Я очень рад, что фильм выйдет в России, потому что в вашей стране всегда интересовались итальянской культурой", - сказал Плачидо.

Он знает, что получил известность в России благодаря сериалу о мафии "Спрут". Режиссер надеется лично приехать представлять фильм, но в планах Плачидо в России не только кино. Одни из его последних работ в театре, где он также активно работает в качестве режиссера и актера, - постановка "Дяди Вани" Чехова и пьесы Пиранделло. Последний спектакль он хотел привезти в Россию. "У меня есть предложение сделать театральную постановку в России с моей дочерью Виолой (Виоланте - прим. ТАСС). Мы хотим сделать семейное представление специально для вашей страны. Посмотрим, когда это можно будет осуществить", - поделился Плачидо.