Московская сцена Национального драматического театра России прошла Главгосэкспертизу

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 декабря. /ТАСС/. Главгосэкспертиза выдала положительное заключение на проектную документацию и результаты инженерных изысканий для строительства Московской сцены Национального драматического России (Александринского театра). Об этом ТАСС сообщили во вторник в пресс-службе театра.

Столичный филиал Национального драматического театра России в Коломенском возводится в границах здания, строительство которого начиналось как филиал МХТ им. Чехова. Планируется, что эта площадка станет первым Национальным театральным центром, то есть федеральной сценой, на которой смогут работать национальные и региональные театры.

"Основным вызовом в реализации проекта стало создание мультифункциональной современной театральной площадки в крайне сжатые сроки. При проектировании необходимо было учитывать строгие требования, которые предъявляются в отношении федерального государственного объекта. Главная архитекторская задача проекта - создание современной площадки на базе устаревшего здания с возможностью ее адаптации под нужды различных представлений", - привели в пресс-службе театра слова соучредителя архитектурного бюро UNK Project Юлии Тряскиной.

В основе разработанной концепции лежит создание современного культурного пространства, которое позволит коллективам России быть представленными на московской сцене. Общая площадь здания театра составляет более 30 тыс. кв м, его основной зал вмещает до 650 зрителей. Комплекс театра также включает медиазал для мультимедийных спектаклей и выставок, студию звукозаписи и монтажа видео, рекреационные залы и гримерные.

Национальный драматический театр России (Александринский театр) является старейшим национальным театром России, он учрежден Сенатским указом от 30 августа 1756 года. В разные годы в театре работали выдающиеся театральные режиссеры Всеволод Мейерхольд, Георгий Товстоногов, Николай Акимов и другие, а спектакли александринцев вошли во все мировые энциклопедии театра. В 2014 году Александринскому театру присвоен статус национального достояния, в апреле 2016 года театр включен в Государственный свод особо ценных объектов культурного наследия народов РФ. Название присвоено учреждению в январе 2020 года.