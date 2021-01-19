Фестиваль "БТК. Generation" в Петербурге представит 17 спектаклей молодых команд

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 января. /ТАСС/. Фестиваль-лаборатория "БТК. Generation", открывающийся во вторник в Санкт-Петербурге, представит публике 17 новых спектаклей для взрослой и детской аудитории, которые создали более 100 молодых деятелей театра. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Большого театра кукол (БТК), который стал инициатором и площадкой фестиваля.

"Большая часть работ берет за основу произведения литературы, отмеченные на мировом уровне, такие, как "Преступление и наказание" Федора Достоевского, "Рассказ о семи повешенных" Леонида Андреева, "Похороните меня за плинтусом" Павла Санаева, "Смерть Тарелкина" Александра Сухово-Кобылина, "Кровавая свадьба" Федерико Гарсиа Лорки, тексты Ветхого Завета и Хорхе Луиса Борхеса. Кто-то из авторов, наоборот, обращается к документалистике, беря за основу посты паблика "Лепра", историю побега советского океанографа Станислава Курилова и критические взгляды на теорию Фрейда", - рассказали в пресс-службе.

Идея фестиваля родилась в 2020 году, он призван заявить о новом поколении специалистов театра, рассказали в пресс-службе БТК. Организаторы рассчитывают, что проект станет социальным лифтом, который позволит молодым деятелям театра получить дальнейшее трудоустройство и начать карьерный путь.

В конце 2020 года на курс главного режиссера БТК Руслана Кудашова были набраны молодые продюсеры, художники и актеры-студенты. Под кураторством Кудашова, начальника отдела развития театра Наталии Сергеевской, главного художника театра Марины Завьяловой они прошли курс лекций от действующих практиков сферы по своим специальностям, сформировали команды и подготовили к выпуску 17 спектаклей.

Программа фестиваля, который будет проходить по 24 января, развернется на четырех сценах БТК. Проект реализован на средства гранта Росмолодежи и поддержан федеральным поставщиком промопродукции "Проект-111", благотворительным магазином "Спасибо" и театральной студией "Я - актер".

"Театр кукол - авангардное, красивое искусство, способное говорить как с детьми, так и со взрослыми на современном для них языке, поднимать актуальные вопросы", - отметили в пресс-службе БТК. В дальнейшем проект может стать сетью рабочих контактов для создания спектаклей и проектов, а постановки и сама модель фестиваля могут быть перенесены на другие, в том числе региональные площадки.

О Большом театре кукол

Большой театр кукол ведет свою историю с 1931 года, когда пьесой "Инкубатор" открылся первый сезон театра кукол при Доме коммунистического воспитания детей Смольнинского района. В 1932 году его возглавил ученик Всеволода Мейерхольда Савелий Шапиро. В 1940 году театр переехал на улицу Некрасова, 10, где и размещается по сей день.

С 2006 года БТК возглавляет режиссер Руслан Кудашов, обладатель высших театральных наград "Золотая маска", "Золотой софит", "Арлекин" и других. С 2014 года в театре проходит ежегодный фестиваль "БТК-Фест", собирающий на своих площадках лучшие спектакли театра кукол и визуального театра со всего мира. С 2018 года в БТК работает лаборатория для молодых режиссеров под руководством Руслана Кудашова по новой детской литературе "БТК-лаб", с 2019 года театр проводит фестиваль "Маленький сложный человек", посвященный спектаклям для детей и подростков по новой литературе и драматургии.

Постановки БТК участвуют в престижных международных фестивалях и завоевывают театральные награды. С гастролями театр побывал в США, Франции, Польше, Чехии, Германии, Грузии, Эстонии, Финляндии и многих других странах.