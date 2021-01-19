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Умер аккомпаниатор Кобзона Алексей Евсюков

Народному артисту России, композитору и пианисту был 71 год

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Народный артист России композитор, пианист Алексей Евсюков умер 18 января в возрасте 71 года из-за коронавируса. Об этом на своей странице в Instagram сообщил продюсер Константин Полещук.

"Народный артист России аккомпаниатор Кобзона. <...> Столько было планов, столько впереди было совместных проектов. <...> Четверть века нашей творческой дружбы - и COVID все разрушил... Светлая память!" - написал продюсер.

Евсюков в течение многих лет был аккомпаниатором народного артиста СССР Иосифа Кобзона.

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Кобзон, Иосиф Давыдович
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