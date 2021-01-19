В проект "Кино России" вошли 15 регионов

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Ярославская область стала 15-м регионом, присоединившимся к проекту "Кино России" по созданию благоприятных условий для кино- и телепроизводства, который реализуют Агентство стратегических инициатив (АСИ) и Ассоциация продюсеров кино и телевидения (АПКиТ) при поддержке Фонда кино. Об этом сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе АСИ по итогам подписания соответствующего трехстороннее соглашения о сотрудничестве.

Подписи под документом поставили губернатор Дмитрий Миронов, АСИ Светлана Чупшева и председатель правления АПКиТ Сергей Сельянов.

"У нас очень кинематографический регион: многие красивые места запечатлены в известных советских и российских кинолентах, и активный съемочный процесс продолжается. Мы заинтересованы в том, чтобы он развивался", - отметил на церемонии подписания соглашения Миронов, слова которого привела пресс-служба. По его словам, киноиндустрия обеспечивает загрузку гостиниц, занятость актеров, дает работу малым предприятиям, повышает туристическую привлекательность территории. Все это способствует социально-экономическому развитию Ярославской области, поэтому регион принял предложение АСИ и ассоциации продюсеров кино и телевидения вступить в проект "Кино России", добавил губернатор, пообещав создавать комфортные условия для кинопроизводителей.

По данным пресс-службы АСИ, соглашение с Ярославской областью предусматривает создание кинокомиссии, которая по принципу одного окна будет оказывать кинокомпаниям помощь в организации и проведении съемок. Для работы пригласят экспертов в сфере киноиндустрии и представителей творческой общественности. Организационно-техническое обеспечение деятельности комиссии будет осуществлять автономная некоммерческая организация "Центр развития туризма "Ярославия".

"Ярославская область - одна из старейших территорий России, с богатым культурным наследием. Мы рады, что здесь принято решение об учреждении кинокомиссии, тем более, что кинематографисты любят местный природный ландшафт, а первая лента была снята еще на заре возникновения кино в России - в 1913 году", - отметил Сельянов, которого цитирует пресс-служба.

О проекте

"Кино России" - совместная инициатива АСИ и ассоциации продюсеров, направленная на создание благоприятных условий для кино- и телепроизводства. Под такими условиями подразумевается организация региональных кинокомиссий, которые безвозмездно оказывают кинокомпаниям помощь в подборе локаций, получении разрешений на съемки, обеспечении безопасности их проведения, в привлечении местных кадров. Также в ряде случаев региональные власти предоставляют кинокомпаниям финансовые компенсации части затрат на съемки из местного бюджета: речь идет о ребейте, системе налоговых возвратов в размере от 15% до 50%.

"Съемки фильмов в регионах России не только расширяют географию красивых, редких и даже экзотических кинолокаций, но и оказывают положительный эффект на экономику регионов - помогают в привлечении туристов, создают новые рабочие места и, в целом, могут послужить инструментом инвестиционного роста региона", - считает глава АСИ Светлана Чупшева, которую также цитирует пресс-служба.

Вместе с Ярославской областью проект охватывает 15 регионов. В восьми из них оказывают финансовую поддержку кинокомпаниям в виде компенсаций затрат на съемки, а в одном - в виде субсидии, уточнили в АСИ.