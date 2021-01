СМИ: умер один из сценаристов телесериала "Симпсоны" Дэвид Ричардсон

ТАСС, 19 января. Американский сценарист и продюсер, работавший в том числе над мультсериалом The Simpsons ("Симпсоны"), Дэвид Ричардсон умер в понедельник в возрасте 65 лет, сообщил журнал Deadline.

По его данным, причиной смерти продюсера стала сердечная недостаточность. Семья Ричардсона планирует организовать закрытую церемонию похорон, публичное прощание состоится позже.

Ричардсон работал, в основном, над телевизионными комедиями. Среди них - ситкомы Empty Nest ("Пустое гнездо", 1988) и Malcolm in the Middle ("Малкольм в центре внимания", 2000), три сезона сериала Two and a Half Men ("Два с половиной человека", 2003), взрослая анимационная комедия F is for Family ("С" значит "Семья", 2015) и другие.