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В Сочи пройдет Зимний фестиваль Юрия Башмета

Он состоится с 18 по 28 февраля

СОЧИ, 19 января. /ТАСС/. XIV Зимний фестиваль Юрия Башмета состоится в Сочи в феврале. На курорте началась подготовка к концертам, сообщили журналистам в пресс-службе администрации города во вторник.

"В Сочи начата подготовка к XIV Зимнему фестивалю Юрия Башмета, который состоится с 18 по 28 февраля. Концерты пройдут в Зимнем театре и Зале органной и камерной музыки", - сообщили в пресс-службе.

Уточняется, что также в этот период в детских школах искусств, музыкальных и художественных школах будут организованы мастер-классы участников фестиваля.

В прошлом году сообщалось, что в качестве нововведения в программу ежегодного фестиваля может войти всероссийский конкурс фотографов, тематикой которого станет культура и профессиональное искусство.

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РоссияКраснодарский крайБашмет, Юрий Абрамович
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