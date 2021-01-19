В Сочи пройдет Зимний фестиваль Юрия Башмета

СОЧИ, 19 января. /ТАСС/. XIV Зимний фестиваль Юрия Башмета состоится в Сочи в феврале. На курорте началась подготовка к концертам, сообщили журналистам в пресс-службе администрации города во вторник.

"В Сочи начата подготовка к XIV Зимнему фестивалю Юрия Башмета, который состоится с 18 по 28 февраля. Концерты пройдут в Зимнем театре и Зале органной и камерной музыки", - сообщили в пресс-службе.

Уточняется, что также в этот период в детских школах искусств, музыкальных и художественных школах будут организованы мастер-классы участников фестиваля.

В прошлом году сообщалось, что в качестве нововведения в программу ежегодного фестиваля может войти всероссийский конкурс фотографов, тематикой которого станет культура и профессиональное искусство.