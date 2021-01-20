Предметы античного искусства из Эрмитажа войдут в экспозицию "Эрмитаж-Урал"

ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 января. /ТАСС/. Предметы античного искусства, переданные в Свердловск из Государственного Эрмитажа после Великой Отечественной войны, войдут в основную экспозицию культурно-просветительского центра "Эрмитаж-Урал". Ранее их представляли общественности пять лет назад, сообщили ТАСС в пресс-службе Екатеринбургского музея изобразительных искусств.

ТАСС сообщал, что открытие культурно-просветительского центра "Эрмитаж-Урал" в Екатеринбурге перенесли с ноября 2020 года на апрель текущего года из-за пандемии коронавируса. Сотрудники Екатеринбургского музея изобразительных искусств уже начали перевозить свою постоянную экспозицию западноевропейского искусства в здание "Эрмитаж-Урала" - она дополнится и обоснуется в центре.

"Экспозиция дополнится предметами, которые ранее можно было увидеть на временных выставках, а также теми, которые давно не выставлялись (живопись и скульптура). Появится раздел Антики - предметы, переданные из Государственного Эрмитажа, которые можно было увидеть пять лет назад на выставке "В память о прошлом на будущее. Послевоенный дар Эрмитажа Екатеринбургскому музею изобразительных искусств". А также [экспозиция дополнится] рядом живописных и скульптурных работ разных европейских школ", - рассказали в пресс-службе.

По данным музея, значительная часть экспозиции будет представлена впервые за несколько лет.

Екатеринбуржцы увидят произведения разных периодов развития европейского искусства от античности до начала ХХ века. В залах центра "Эрмитаж-Урал" гостям представят также живописные и скульптурные работы западноевропейских авторов, образцы художественной мебели, стекла, фарфора и прикладной бронзы.

Также ТАСС сообщал, что в "Эрмитаж-Урале" в апреле 2021 года состоится выставка, посвященная французскому искусству XIX века. На ней представят полотна Поля Сезанна, Поля Гогена, Камиля Писсарро, Пьера Огюста Ренуара из собрания Государственного Эрмитажа. Всего на выставке планируют продемонстрировать порядка 100 картин.

История Эрмитажа на Урале

Екатеринбург занимает особое место в истории Государственного Эрмитажа. В июле 1941 года из Ленинграда на Урал двумя эшелонами были эвакуированы 1,118 млн экспонатов из коллекции музея. В здании Свердловской картинной галереи они хранились на протяжении всей Великой Отечественной войны. В октябре 1945 года ценности были возвращены в Ленинград, а в 1947 году в благодарность за сохранение коллекции Свердловску было подарено более 200 спасенных предметов.