Премьера спектакля "Вишневый сад" в Театре на Таганке запланирована на конец апреля

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Премьера спектакля "Вишневый сад" в постановке Юрия Муравицкого запланирована в Театре на Таганке на конец апреля. Об этом сообщила в среду пресс-служба театра.

"В Театре на Таганке начались репетиции "Вишневого сада" в постановке Юрия Муравицкого. Премьера комедии ожидается в конце апреля", - говорится в сообщении. В спектакле "Вишневый сад" заняты артисты Любовь Селютина, Юрий Смирнов, Сергей Векслер, Александр Резалин, Ирина Апексимова.

"Наша цель - развеять скуку и тоску, сломать стереотипы, убрать лишний пафос и вернуть пьесе свежее дыхание. Чехов определил жанр "Вишневого сада" как комедия, и нам интересно найти и показать иронию и юмор писателя, раскрыть через живую природу взаимоотношений со зрителями эксцентричность и современность пьесы", - отметил режиссер.

В работе над постановкой примут участие художник Нана Абдрашитова и композитор Луи Лебе, который участвовал в работе и над спектаклем Театра на Таганке "Lё Тартюф.Комедия" также в постановке Муравицкого.

Муравицкий - театральный режиссер, драматург, актер и педагог. Окончил актерский факультет Воронежского института искусств в 1999, режиссерский факультет в 2006 и ассистентуру-стажировку в Театральном институте им. Щукина в 2008, где остался работать педагогом на кафедре режиссуры. С 2013 года художественный руководитель театра "18+" в Ростове-на-Дону. Лауреат премий "Золотая Маска", Herald Angel Award и TotalTheatre Award.