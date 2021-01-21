Ансамбль Моисеева отметит концертами 115-летие со дня рождения своего основателя

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Государственный академический ансамбль народного танца имени Игоря Моисеева отметит 115-летие со дня рождения своего основателя двумя концертами в Москве - 21 и 22 января. Об этом сообщила ТАСС художественный руководитель - директор коллектива Елена Щербакова.

"Это наша давняя традиция, которую заложил еще Игорь Александрович: в день его рождения мы всегда давали концерт. Так как он человек, который работал 24 часа в сутки, ему это было очень приятно", - подчеркнула она.

Богатое наследие легендарного хореографа накладывает большую ответственность на ансамбль, отмечает Щербакова. "Все, что сделал Моисеев, - гениально, его никто не может повторить. Это тоже создает своего рода сложности для нас: мы не можем опустить уровень коллектива, а сегодня таких балетмейстеров нет, особенно в жанре народно-сценического танца, который он и создал", - заметила руководитель.

В день рождения маэстро его коллектив продемонстрирует приверженность традициям, пообещала худрук. В праздничную программу войдет моисеевская классика. "Конечно же, будет и знаменитое "Лето", которым мы открываем концерт, и поставленная с юмором хореографическая картина "Футбол", и на весь мир известный "Гаучо", и "Яблочко", и фрагмент балета "Вечер в таверне" - очень обширная программа", - рассказала Щербакова.

Ансамбль выступит на родной сцене - в Концертном зале им. Чайковского, который является репетиционной базой коллектива с 1940 года. Традиционно аккомпанировать танцорам будет собственный малый симфонический оркестр.

О хореографе

Игорь Моисеев родился 21 января 1906 года в Киеве (Российская империя, ныне Украина), с середины 1910-х годов проживал с семьей в Москве. После окончания балетной школы при Государственном академическом Большом театре (ныне Московская академия хореографии) выступал в балетной труппе ГАБТ, с 1931 года был солистом, осуществлял балетные постановки. В 1930-е годы также ставил физкультурные парады на Красной площади.

Государственный академический ансамбль народного танца был создан Моисеевым в 1937 году. Ансамбль стал первым в мире профессиональным хореографическим коллективом, занимающимся художественной интерпретацией и пропагандой фольклора народов мира, в том числе греческих, еврейских, мексиканских танцев, а также танцев народов СНГ. "Сегодня сменилось уже семь поколений моисеевцев, а его танцы остаются актуальными, - говорит Щербакова. - Потому что они очень добрые, открытые, они несут любовь России ко всем народам мира".

В общей сложности Моисеев осуществил около 300 постановок, в которых сохранял и развивал образность и самобытность танцевального искусства разных народов.

Моисеев умер 2 ноября 2007 года в Москве на 102-м году жизни. Похоронен на столичном Новодевичьем кладбище.

Моисееву присвоены звания Героя Социалистического Труда (1976) и народного артиста СССР (1953). За свои творческие заслуги хореограф удостоен ряда высоких наград, включая орден Ленина (1958, 1976, 1986), "За заслуги перед Отечеством" I, II и III степеней (2006, 1999, 1995), является лауреатом Сталинской и Ленинской премий. Также отмечен государственными наградами Аргентины, Болгарии, Испании, Ливана, Польши, Румынии, Югославии и других стран.