"Гоголь-центр" покажет спектакль по произведениям князя Одоевского в конце февраля

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Московский театр "Гоголь-центр" под руководством Кирилла Серебренникова объявил первую премьеру 2021 года. Ей станет спектакль "Человек без имени" по произведениям князя Владимира Одоевского (1803-1869). Премьерные показы пройдут 26, 27 и 28 февраля, продажа билетов на них начнется 22 января, сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе театра.

"В основе спектакля "Человек без имени" - пьеса Валерия Печейкина, созданная по произведениям князя Владимира Одоевского. Постановка являет собой "коллективное сочинение" Петра Айду, Александра Барменкова, Никиты Кукушкина и Кирилла Серебренникова. В главной роли - Никита Кукушкин", - сказали в пресс-службе.

"Человек без имени" рассказывает о путешествии души, оказавшейся на пороге смерти. "Владимир Одоевский - "русский Фауст", прозаик, философ, общественный деятель и мистик", - отметила собеседница агентства. Будучи современником Пушкина, Одоевский оказался незаслуженно забыт последующими поколениями, уточнила она.

"Сегодня мы вновь обращаемся к творчеству Одоевского, чтобы увидеть в нем одного из самых интересных соотечественников. Ведь главные вопросы русской литературной и политической жизни он рассматривал сквозь алхимию и... кулинарию. Так, князь Одоевский поставил перед читателями новый вопрос: "Что съесть?" А саму историю человечества он называл "описанием битв, разбоев и переселений, происходящих от голода". Парадоксальное мышление проявилось и в пьесе, написанной Валерием Печейкиным по мотивам главных произведений Владимира Федоровича Одоевского", - отметила представитель пресс-службы.

Создатели о спектакле

Свой комментарий по поводу "Человека без имени" дал худрук "Гоголь-центра" Кирилл Серебренников.

"Когда я благодаря куратору Сергею Хачатурову и его выставке про Одоевского в Музее Москвы чуть больше узнал о работах князя, то сразу понял, что нам обязательно нужно рассказать про эту полузабытую легендарную личность", - определил цель постановки Серебренников. По его словам, многим Одоевский известен исключительно по "Городку в табакерке", но в его наследии можно найти немало интересных произведений. "Многое интересовало князя - от литературы и музыки, до алхимии и гастрономии, он изобретал музыкальные инструменты, постоянно думал о технологиях будущего. Одоевский был визионером и в чем-то пророком: многие идеи, которые воплощены сегодня, были высказаны им почти 200 лет назад", - сказал режиссер.

Специально для спектакля "Человек без имени" композитор Петр Айду создал уникальный инструмент - пангармоникон, состоящий из десяти пересобранных механических фортепиано.

"Когда я берусь за создание звуковой среды для какого-либо проекта, я начинаю не с музыки, а с того, каким образом она звучит, откуда берутся эти звуки, - поделился композитор. - Для этого спектакля мы хотели построить утопический инструмент гидрофон, который Одоевский описал в своих футуристических рассказах, потом было еще несколько вариантов. В итоге мы сошлись на инструменте, который я предложил сделать как гибрид из десяти переделанных пианино. В итоге получилась масштабная звуковая инсталляция, и ту музыку, что будет звучать в спектакле, можно сыграть только на этом инструменте".

"Одоевский-Fest"

Как проинформировали в пресс-службе, в дни премьеры "Гоголь-центр" проведет "Одоевский-Fest", в рамках которого, помимо спектакля "Человек без имени", состоится несколько событий, посвященных князю Владимиру Одоевскому.

"Мы откроем выставку художницы Тани Пёникер, которая займет зрительские пространства "Гоголь-центра" и будет включать в себя различные объекты "с секретом", ведь потайные механизмы были большой страстью Одоевского", - сказала собеседница агентства.

Также Печейкин вместе с Хачатуровым проведут несколько лекций в рамках программы "Гоголь +" и презентуют книгу с текстом пьесы, статьями и комментариями авторов спектакля. "И, конечно, трудно представить жизнь Одоевского без гастрономии, поэтому несколько отличных московских шеф-поваров представят свои блюда по рецептам писателя", - заключила представитель пресс-службы театра.