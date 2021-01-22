Сказка о перерождении и настоящем мужчине. Путеводитель по "Щелкунчику"

Эрнст Гофман, который родился 24 января 1776 года, — композитор, музыкант и непревзойденный сказочник — был большим выдумщиком и интеллектуалом. В свои истории он закодировал символы, отсылки — разгадав их, воспринимаешь его сказки совсем по-другому. Вот немного тайных смыслов, которые вы могли не заметить в "Щелкунчике"

"Щелкунчик и Мышиный король" — одно из самых знаменитых произведений Эрнста Теодора Амадея Гофмана. Он придумал его почти случайно, для детей своего близкого друга, а впоследствии и биографа, Юлиуса Гитцига: сказочник частенько захаживал в гости к своему товарищу и баловал ребят фантастическими историями, делал для них игрушки, а еще подарил главным героям сказки имена этих детей — Мари и Фриц. Записал и опубликовал "Щелкунчика" Гофман незадолго до своей смерти, в 1816 году, он вошел в сборник, который считается первым собранием детских романтических сказок Германии. Читатели с восторгом приняли новую работу писателя, восхищала она и его коллег, товарищей, критиков, кому-то больше нравилась романтическая история, кому-то — ощущение сказки и волшебства, а кому-то — батальные сцены, которые прописаны с удивительной четкостью. Что случилось в Рождество Конечно, в первую очередь это сказка о дружбе и преданности, о том, как сбываются мечты. Но все не так просто, как кажется на первый взгляд. Взрослые — скептики и реалисты, дети — мечтатели. Казалось бы, вопроса, кто прав, а кто сочиняет, нет. Но Гофман старательно выстраивает перед читателем волшебный мир, причем делает это так, что с каждой страницей ты все больше и больше веришь в правдивость рассказов маленьких героев. Соединяет два мира таинственный крестный — Дроссельмейер. Все тут двойственно: два волшебных царства — кукольное и мышиное, а само повествование — это рассказ в рассказе: главные события, которые происходят в доме Штальбаумов, временно прерываются другими, из сказки, которую рассказывает детям их крестный.

' YouTube / Simon Rattle'

Как и положено детям, в сочельник Мари и Фриц в предвкушении чуда и праздника. Им запрещено заходить в залу, где находятся подарки, так что они с нетерпением ждут наступления Рождества, чтобы узнать, чем же их порадует их крестный, старший советник суда Дроссельмейер, большой выдумщик и искусник в изготовлении игрушек и разных механизмов. Мари мечтает о волшебном саде с озером и лебедями, фантазирует, как она будет гулять там и кормить птиц. Это образ идеального мира и гармонии, где царят любовь и порядок. Вода и лебеди не случайно появляются в мечтах Мари — это символы чистоты, романтической натуры и, конечно, женственности. Так Гофман ненавязчиво раскрывает перед нами внутренний мир девушки. Фриц же говорит, что сделать целый сад крестному не по силам, а самому ему больше нравятся подарки, с которыми можно играть, — вот и первое противопоставление реальности и фантазии в этой сказке.

Вечером, когда дети наконец попадают к елке, они тут же кидаются открывать подарки: там были и солдатики, и платья, и книжки — все, что только можно представить. Дроссельмейер же удивляет детей игрушечным зáмком, с зеркалами и золотом, внутри которого двигаются сотни изящных фигурок. Фрицу и Мари очень хотелось поиграть с ними, им хотелось изменить порядок движения фигурок. Но Дроссельмейер остужает пыл детей: сделать этого нельзя, этот подарок не для игры, а для любования. Как и в жизни, как бы нам чего-то ни хотелось, изменить некоторые вещи мы не в силах. Мудрость феи-крестного Дроссельмейер в сказке — местная фея-крестная, образ мудреца, как Дамблдор или Гэндальф. Внешне он несимпатичен, характер у него строгий. Он даже хотел забрать волшебный замок, так как посчитал, что для Фрица и Мари этот подарок не подходит. Дроссельмейер становится символом начала волшебных событий. Он, как водораздел, отделяет реальность от фантазии, неожиданно появляясь там, где, казалось бы, не мог. Например, перед сном ровно в полночь Мари видит его в часах, где обычно восседала золотая сова. Он будто предупреждает главную героиню: будь внимательна, сейчас что-то начнется! Крестный становится главным источником знаний о Щелкунчике, новом любимце Мари, которого та пожалела (как вы помните, после неудачной колки орехов Фриц выломал ему несколько зубов) и с которым в первую же ночь она оказывается в центре заварушки с воинственными мышами.

' YouTube / Ovation'

Дроссельмейер рассказывает детям историю о жестком орехе и судьбе Щелкунчика. Кстати, замечали ли вы, какое внимание уделяет Гофман блюдам в этой сказке, особенно традиционным колбаскам, которые в Германии считаются символом домашнего уюта и достатка. Так что немудрено, что конфликт возник из-за съеденного мышами сала для сосисок. Эта сказка не похожа на другие волшебные истории, где добро побеждает зло. Казалось бы, обычный сюжет о заколдованной принцессе, которую спасет лишь настоящая чистая любовь. Только вот все тут пропитано иронией, например, король — любитель этих самых сосисок, а королева собственноручно их готовит и отгоняет мышей. То есть кажется, что все эти герои, которые вроде бы должны вызывать у нас положительные эмоции, не такие уж и положительные, особенно учитывая, как эта сказка заканчивается. Чтобы избавиться от колдовства, принцессе нужен был особо крепкий орех — причем она должна не просто съесть его ядро: его должен разгрызть и поднести, зажмурившись, девушке человек, никогда еще не брившийся и не носивший сапог. После ему надо отступить на семь шагов, не споткнуться и только тогда открыть глаза. Такое заковыристое условие Гофман вводит неспроста. Орех тут — символ мудрости, а в колдовстве (которое обязательно есть в немецких сказках) используется как талисман на удачу влюбленным. Сапоги и бритье тут нужны, чтобы указать на чистоту и неопытность юноши, который способен справиться с любыми трудностями, даже с самым твердым орешком на планете.

Описание В сказке Гофмана Мышиный король действительно семиглавый. А вот в мультфильме Бориса Степанцева голов всего три © Алексей Дурасов/ТАСС

Магическое число семь встречается на протяжении всей сказки. Семерка имеет большое значение в самых разных религиях, практиках, кроме того, семь — "мужское" число, возможно, именно поэтому с ним и связано так много в истории главного мужского персонажа сказки: семиглавый Мышиный король — главный антагонист Щелкунчика, семь корон как символ победы над злом, семь шагов, которые ему надо сделать (кстати, музыка из балета "Щелкунчик" Петра Чайковского тоже впервые прозвучала седьмого числа). И Щелкунчик (который по рассказу Дроссельмейера оказывается его племянником) на этом седьмом шагу спотыкается, потому уродство принцессы переходит на него самого, ведь условия не выполнены. Но, как говорится, все, что ни делается, — к лучшему, ведь именно после этого девушка отвергает его. А зачем искреннему и доброму юноше такая внешне прекрасная, но внутренне отвратительная спутница?

Тем временем Мари пытается убедить всех вокруг, что события прошлой ночи — реальны, Щелкунчик живой, а в комнате и правда была мышиная армия. Взрослым-скептикам по душе больше мнение советника о болезни девочки, что этот рассказ — или чудесный сон, или последствия горячки. Гофман же всячески убеждает читателя в том, что история Мари не выдумка. Так он говорит о двойственности всего в этом мире: порой вещи кажутся не тем, чем они являются на самом деле. Всегда нужно докапываться до истины. Перерождение куклы и счастливый финал Вскоре Мари пошла на поправку и стала переживать за Щелкунчика, осуждая крестного в том, что тот не помог племяннику. Дроссельмейер отвечает, что уже не в силах сделать что-то, спасти Щелкунчика теперь может только сама Мари. Ночью под покровом тьмы к девочке вновь приходит Мышиный король, который вымогает у нее сладости, обещая не трогать Щелкунчика. Вскоре аппетиты его выросли, и он стал отбирать и книжки, и платья — все, что только мог увидеть. Девушка самоотверженно и не заботясь о самой себе отдала все, что только смогла, ради защиты куклы. В конце концов она поняла, что когда Мышиный король заберет все, он загрызет ее саму. Как вы знаете, все закончилось хорошо — Щелкунчик внутренне перерождается, решив встать на защиту Мари и победив Мышиного короля. Они оказываются в фантастической кукольной стране, которая по описанию выглядит как самая настоящая детская девчачья мечта. Тут есть и лес детских рождественских подарков, Апельсиновый ручей, Деревня медовых пряников и еще куча других потрясающих локаций. Но интересно, что и тут Гофман вплетает неожиданный символ — образ бога и рока, силы, которую людям не суждено побороть, — Кондитера, чье появление ужасно страшит всех жителей страны, да и сам Щелкунчик признается, что Кондитер — это то, что "может делать из людей все, что ему угодно".

В финале, наконец, нам кажется, расставляют все точки над "i". Реальность и фантазия окончательно сливаются в единое, когда на пороге дома появляется племянник Дроссельмейера, признающийся девушке, что он и есть Щелкунчик, и зовет ее замуж. А сама она, как лебедь, превращается в настоящую девушку и "как говорят, до сих пор царствует в прекрасной стране со сверкающими рощами, прозрачными марципановыми замками — словом, со всеми теми чудесами, которые может увидеть только тот, кто одарен зрением, способным видеть такие вещи". Гофман был одним из самых ярких представителей немецкого романтизма, умел как никто другой соединять сказку и реальность. Музыкальный талант, который у него, несомненно, присутствовал, позволял ему чувствовать текст на каком-то особенном уровне, потому его истории так легко становятся основами для балетов и опер. Самый знаменитый — "Щелкунчик" Петра Чайковского, последний балет прославленного русского композитора. Музыкант не случайно обратился к этому сюжету: преодоление злых чар с помощью любви — один из самых любимых лейтмотивов Чайковского. Кроме того, самые разные персонажи, ожившие игрушки, подарили балету ряд сольных номеров, которые все обожают: танцы кукол (испанской, арабской, русской, китайской), танец феи Драже и, конечно, финальное па-де-де, которое влюбленные танцуют вдвоем.

' YouTube / Советское телевидение. ГОСТЕЛЕРАДИОФОНД России'