Гергиев: поставленный в Приморье балет "Тысяча и одна ночь" могут перенести в Петербург

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 января. /ТАСС/. Балет "Тысяча и одна ночь", впервые привезенный на гастроли в Петербург труппой Приморской сцены Мариинского театра, возможно, будет перенесен на петербургские подмостки. Такую перспективу озвучил художественный руководитель театра народный артист России Валерий Гергиев на встрече с руководством балетной труппы из Владивостока, которая завершает в пятницу балетом "Спящая красавица" седьмые гастроли в северной столице.

"Мы рассматриваем возможность переноса балета "Тысяча и одна ночь", созданного на Приморской сцене, на основную сцену Мариинского театра. Уже сам этот факт говорит о многом", - сказал Валерий Гергиев, высоко оценив новую работу главного балетмейстера труппы Эльдара Алиева и всей постановочной бригады. Это первый такой случай "обратной связи", поскольку до этого основная сцена только переносила в Приморье свои постановки.

Нынешние гастроли дальневосточников поддержал своим визитом в Петербург губернатор Приморского края Олег Кожемяко. На встрече губернатора с Валерием Гергиевым были обсуждены планы по развитию Приморской сцены, в том числе строительство музейного и театрально-образовательного комплекса, куда войдет филиал Мариинского театра.

Как сообщил художественный руководитель, "балетные планы [Приморской сцены] включают прославленную постановку "Баядерки" Мариуса Петипа в редакции Владимира Пономарева и Вахтанга Чабукиани, "Раймонды", а также других классических и современных работ. Планируется значительное расширение и оперного репертуара. Это могут быть как новые спектакли, так и перенесенные из Мариинского театра. "Турандот", "Летучая мышь" - лишь некоторые названия, намеченные к постановке в сезоне 2020-2021 годов".

"Появление в Петербурге нашей, теперь уже родной, но все-таки прилетающей издалека труппы - особое явление", - отметил Гергиев. Эти гастрольные поездки дальневосточной балетной труппы в Петербург будут продолжены. Нынешние восьмидневные выступления, куда входил также балет "Корсар", проходили на исторической и новой сценах Мариинки с 15 по 22 января.