СМИ: HBO работает над созданием нового приквела к "Игре престолов"

ТАСС, 22 января. Американская телекомпания HBO работает над экранизацией приквела к телесериалу "Игра престолов" (Game of Thrones, 2011-2019). Как сообщил в четверг журнал Variety, новое шоу будет основано на серии фэнтезийных новелл "Повести о Дунке и Эгге" американского писателя Джорджа Мартина.

По словам источников издания, сериал пока находится на ранней стадии разработки. Ожидается, что серии будущей адаптации повестей будут длиться около одного часа.

Как поясняет журнал, героями "Повести о Дунке и Эгге" являются рыцарь Дункан Высокий и его молодой принц Эйегон Таргариен, действия в произведении разворачиваются за 90 лет до событий, зафиксированных в цикле романов Мартина "Песнь льда и пламени".

Представители телекомпании и сам писатель отказались комментировать данную информацию.

На сегодняшний день, отмечает Variety, известно о публикации трех повестей из серии: "Межевой рыцарь" (The Hedge Knight, 1998), "Присяжный рыцарь" (The Sworn Sword, 2003) и "Таинственный рыцарь" (The Mystery Knight, 2010).

Премьера первого сезона "Игры престолов" состоялась 17 апреля 2011 года. Эта киносага является одним из самых дорогостоящих проектов в истории американского телевидения. По данным СМИ, восьмой, последний сезон обошелся американской телекомпании HBO в сумму свыше $90 млн. Как выяснил Variety, в 2017 году пятеро исполнителей наиболее важных ролей - Питер Динклэйдж, Николай Костер-Вальдау, Лина Хиди, Эмилия Кларк и Кит Харингтон - получали по $500 тыс. за каждую серию. Сериал, пользующийся популярностью во многих странах, был удостоен целого ряда престижных наград, в том числе десятков премий Emmy.