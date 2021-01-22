Премьеру 25-го фильма бондианы "Не время умирать" перенесли на 8 октября

ТАСС, 22 января. Премьера 25-го фильма об агенте 007 Джеймсе Бонде "Не время умирать" (No Time to Die), которая ранее была намечена на начало апреля, вновь перенесена. Как сообщается на официальном сайте бондианы, теперь релиз кинокартины запланирован на 8 октября.

"Не временя умирать" выйдет в прокат по всему миру 8 октября 2021 года", - говорится в сообщении.

Стоимость снятого в 2020 году фильма примерно в 250 раз превысила расходы на создание самой первой ленты о приключениях агента 007 "Доктор Ноу" (Dr. No), вышедшей в 1962 году. Режиссером "Не время умирать" выступил Кэри Фукунага, роль агента 007 вновь сыграет Дэниел Крэйг. Лента станет последним фильмом бондианы для Крэйга, снявшегося уже в пяти картинах о знаменитом агенте МИ6. В прошлом году 52-летний англичанин побил рекорд Роджера Мура, став актером, который дольше всего воплощал на экране образ супершпиона.

Последняя на данный момент серия бондианы "007: Спектр" (Spectre, 2015) режиссера Сэма Мендеса заработала в мировом прокате более $880 млн. Общие кассовые сборы киносерии превышают $10 млрд. Помимо Крэйга, агентами 007 на большом экране в разные годы были Шон Коннери, Джордж Лэзенби, Роджер Мур, Тимоти Далтон и Пирс Броснан.