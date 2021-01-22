Любимова открыла церемонию награждения премии "Золотой орел"

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Торжественная церемония награждения национальной кинопремии "Золотой орел" началась на "Мосфильме". Вечер открыла министр культуры РФ Ольга Любимова, которая поблагодарила отрасль за то, что им удалось сохранить отечественный национальный прокат, передает корреспондент ТАСС.

"Хотела сказать несколько слов. И конечно же это будут слова благодарности и от меня лично, и от министерства культуры за тот особый год, который мы пережили все вместе. Такой сложный, такой неожиданный для всех для нас. Но при этом наша общая командная работа, наше постоянное сотворчество, наш совместный труд привели к самому главному результату - к тому, что мы сохранили отечественный национальный прокат. Мы сохранили праздник и возможность самого похода в кино в самый сложный год для наших зрителей", - сказала Любимова.

Она также поблагодарила врачей, которые помогали людям пережить тяжелый 2020 год. Первую награду вручили за лучший неигровой фильм: им стала картина "Пространство стиха: Борис Слуцкий" режиссера Виктора Ткачева. Приз за лучшую короткометражку вручили режиссеру Надежде Михалковой, снявшей ленту "One mango, please". Лучшим мультфильмом назвали "Хозяйку медной горы" Дмитрия Геллера.

Торжественную церемонию посетили глава департамента кинематографии Минкультуры РФ Светлана Максимченко, исполнительный директор фонда "Кинопрайм" Антон Малышев, глава сети "Москино" Наталья Мокрицкая, режиссер Никита Михалков с супругой Татьяной Михалковой, актрисы Анна и Надежда Михалковы, Алена Бабенко, Екатерина Шпица, Светлана Иванова, режиссеры Алексей и Илья Учитель, актеры Юра Борисов, Артем Ткаченко и другие.

Ежегодная премия "Золотой орел", победителей которой выбирает Национальная академия кинематографических искусств и наук России во главе с режиссером Владимиром Наумовым, вручается с 2002 года. На главную награду в этом году претендуют пять картин, в том числе, "Дорогие товарищи!" Андрея Кончаловского, "Блокадный дневник" Андрея Зайцева, мелодрама "Лед 2" Жоры Крыжовникова, "Союз спасения" Андрея Кравчука и спортивный фильм "Стрельцов" Ильи Учителя.