Фильм "Девять дней одного года" покажут в киносети "Москино" к 120-летию Михаила Ромма

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Картины Михаила Ромма бесплатно покажут в киносети "Москино" в честь 120-летия со дня рождения режиссера. Первой зрителям представят драму "Девять дней одного года" с Алексеем Баталовым в главной роли, сообщается на сайте киносети.

"24 января исполняется 120 лет со дня рождения великого классика советского кино Михаила Ромма. Предлагаем вспомнить его лучшие фильмы в программе "Синематека". Фильмы демонстрируются с пленки из архива "Москино". Вход свободный по предварительной регистрации", - говорится в сообщении.

Серию показов откроет драма "Девять дней одного года" в кинотеатре "Москино Факел". Действие фильма разворачивается в 1960-е годы. Главными героями становятся молодые ученые-ядерщики, давние друзья, влюбленные в одну девушку. В результате научных экспериментов один из них получает опасную для жизни дозу радиации, но это не останавливает его в поиске научной истины. Роли исполнили Алексей Баталов, Иннокентий Смоктуновский и Татьяна Лаврова.

Гостям кинотеатра "Москино Салют" в воскресенье покажут документальный фильм "Обыкновенный фашизм" (1965), рассказывающий об истории возникновения фашизма, его идеологии, о судьбах послевоенного мира. В программу также вошли картины "Ленин в 1918 году" и "Ленин в Октябре".

Классик советского кино

Михаил Ромм родился 24 января 1901 года в Иркутске в семье врачей. Он окончил Государственные свободные художественные мастерские (впоследствии Высшие художественно-технические мастерские, ВХУТЕМАС), позднее прошел в Иркутске Сибирские повторные годичные курсы среднего командного состава Рабоче-крестьянской Красной армии (РККА).

Ромм стал ассистентом режиссера на киностудии "Союзкино" (ныне "Мосфильм") в 1931 году на съемках драмы "Дела и люди" Александра Мачерета. Он дебютировал в качестве режиссера с экранизацией повести Ги де Мопассана "Пышка" в 1934 году. Двумя годами позднее режиссер снял один из первых отечественных истернов (жанр приключенческих фильмов) "Тринадцать". Широкую известность получила дилогия Михаила Ромма о создателе советского государства "Ленин в Октябре" (1937) и "Ленин в 1918 году" (1939). Роль Владимира Ленина в этих фильмах исполнил народный артист СССР Борис Щукин.

Авторству Ромма также принадлежат военная драма "Человек № 217" по пьесе Константина Симонова "Русский вопрос", шпионская картина "Секретная миссия", кинодилогия "Адмирал Ушаков" и "Корабли штурмуют бастионы". Большой успех имела киноповесть о молодых физиках-ядерщиках "Девять дней одного года", поставленная режиссером в 1961 году. Она была удостоена главного приза Международного кинофестиваля в Карловых Варах. Позднее Ромм стал снимать документальное кино.

В 1938 году режиссер стал преподавателем ВГИК. Его учениками были Григорий Чухрай и Тенгиз Абуладзе, народные артисты РСФСР Андрей Кончаловский, Никита Михалков и Андрей Тарковский, народные артисты РФ Сергей Соловьев, Андрей Смирнов и Александр Митта. В 1960-х годах он преподавал на Высших курсах сценаристов и режиссеров. Ромм стал автором ряда книг о кинематографе и режиссуре.

Режиссер удостоился звания "Заслуженный деятель искусств РСФСР" (1940) и звания "Народный артист СССР" (1950), был представлен к ряду наград. Ромм умер в 1971 году.