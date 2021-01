Кеннет Брана исполнит роль Бориса Джонсона в сериале про пандемию

Режиссером проекта выступит Майкл Уинтерботтом, известный по фильмам "В этом мире" (In This World, 2002) и "Дорога на Гуантанамо" (The Road to Guantanamo, 2006). Сериал, как подчеркнуло агентство, расскажет о событиях первой половины прошлого года - с момента выявления первого случая заражения коронавирусом в королевстве до госпитализации с COVID-19 самого Джонсона и появления на свет его сына Уилфрида Лоури Николаса 29 апреля.

Авторами сценария значатся Уинтерботтом и Кирон Куирк, который знаком широкой аудитории по комедийному сериалу "Куку" (Cuckoo, 2012-2019). PA указало, что повествование будет основываться на рассказах людей, которые работают в канцелярии Джонсона, министерстве здравоохранения и в научно-консультативной группе по чрезвычайным ситуациям при британском кабинете министров, а также на историях врачей и сотрудников домов престарелых по всей стране.

"Первая волна пандемии COVID-19 останется в нашей памяти навсегда. Это время, когда вся страна в едином порыве стала бороться с невидимым врагом. Это время, когда мы осознали истинную значимость единства", - заявил Уинтерботтом, слова которого приводит агентство. Отмечается, что съемки сериала начнутся в этом году. Как ожидается, премьера проекта намечена на осень 2022 года на каналах британской медиакомпании Sky.

60-летний Брана, родившийся в североирландском Белфасте, прославился в первую очередь благодаря экранизациям пьес Уильяма Шекспира (1564-1616). В частности, он исполнил роль английского монарха в фильме "Генрих V: Битва при Азенкуре" (Henry V, 1989) и роль принца датского в картине "Гамлет" (Hamlet, 1996). Брана является лауреатом премии Британской академии кино и телевизионных искусств BAFTA и американской телевизионной премии "Эмми". За заслуги в области кинематографа актер в 2012 году был удостоен от королевы Елизаветы II титула рыцаря-бакалавра.