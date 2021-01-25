Якутский фильм "Пугало" получил премию "Вера в кино" на кинофестивале в Норвегии

ЯКУТСК, 25 января. /ТАСС/. Фильм "Пугало" якутского режиссера Дмитрия Давыдова получил приз на кинофестивале в Норвегии, сообщается в понедельник на сайте правительства Якутии.

"На международном кинофестивале в Норвегии Tromso International Film Festival (TIFF) в этом году показали два якутских фильма режиссера Дмитрия Давыдова. Одна из них, полнометражная картина "Пугало", получила премию "Вера в кино", - говорится в сообщении.

Якутская мистическая драма "Пугало" была в 2020 году признана лучшим фильмом на фестивале "Кинотавр", впервые главный приз "Кинотавра" достался якутскому фильму. "Пугало" также наградили за лучшую женскую роль - ее исполнила Валентина Романова-Чыскыырай, для которой эта работа стала дебютом в кинематографе. Ранее драма также заняла второе место в рейтинге зрительских симпатий. Фильм выйдет в российский прокат 18 февраля.

Лента Дмитрия Давыдова рассказывает о деревенской юродивой, которая исцеляет людей ценой своей жизненной энергии. Жители села сторонятся знахарки, но по ночам приходят к ней с просьбами помочь избавиться от болезней. Женщина знает, что целительский дар однажды ее погубит, но продолжает делать добрые дела.

Крупнейший фестиваль художественного и документального кино в Норвегии - TIFF - проводится с 1991 года.