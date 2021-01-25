Неизвестные стихи ветерана ТАСС Павла Булушева издали ко Дню снятия блокады Ленинграда

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 января. /Корр. ТАСС Олег Сердобольский/. Сборник "Гвардия бессрочного запаса", составленный из неизвестных стихов фронтовика, ветерана ТАСС Павла Булушева (1925-1991), выпустили в канун 77-летней годовщины полного разгрома фашистов у стен Ленинграда. Он вошел отдельной книгой в издание "Война. Блокада. Победа!", где опубликованы дневники, рассказы и стихи о событиях военных лет.

"Этот сборник, включающий более тридцати произведений, составлен из никогда не публиковавшихся стихов, оставшихся в архиве поэта. Папку с рукописями мне передала дочь Павла Михайловича Ольга, и, к счастью, удалось восстановить все тексты, написанные от руки. Собранные вместе, эти стихи воспринимаются как завещание фронтовика", - сказал корреспонденту ТАСС составитель сборника журналист и литератор Николай Сотников, который ранее уже был редактором двух сборников ветерана.

Участник обороны Ленинграда Павел Булушев в 17 лет ушел в действующую армию, воевал на Ленинградском и 3-м Прибалтийском фронтах, а в 19 с двумя тяжелыми ранениями был демобилизован на костылях за сто дней до Победы. Во время войны он носил с собой тетрадку с юношескими стихами.

После возвращения с фронта Булушев вернулся к своим первым стихам лишь спустя три десятилетия, работая в Ленинграде корреспондентом ТАСС. При этом все его стихи - это память о пережитом в начале 1940-х. Первый свой сборник "Багровая память" (1978) он сопроводил подзаголовком "Стихи, написанные дважды". Потом последовали сборники "Вечерняя поверка", "Головной дозор", "Слово о первом эшелоне', "Звезда надежды", которые вызвали широкий читательский отклик.

В поэтическом стиле Булушева угадываются элементы журналистики с ее репортажностью и вниманием к деталям. Некоторые стихи предваряются прозаическими пояснениями, вводящими читателей в конкретную ситуацию. О своем поэтическом творчестве Павел Булушев лаконично сказал: "Каждый стих о войне - словно выход из боя". Его стихотворение "Баллада о резерве" вошло в антологию "Русская поэзия. ХХ век".