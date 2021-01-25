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СМИ: Warner Bros. разрабатывает для HBO Max сериал о Гарри Поттере

Студии пока не подтверждают информацию о разработке сериала

Студия Warner Bros. собирается снять для стриминговой платформы НВО Мах сериал по вселенной "Гарри Поттера". Об этом сообщают издания The Hollywood Reporter и Variety cо ссылкой на источники.

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По информации собеседников изданий, проект пока находится на ранней стадии разработки - ведутся переговоры с возможными сценаристами и придумываются варианты концепции. Никаких конкретных сделок заключено еще не было, а HBO Max и Warner Bros. пока не подтверждают сведения о разработке сериала.

Права на франшизу о Гарри Поттере принадлежат Джоан Роулинг - автору книг о волшебнике. За ней остается решающее слово во всем, что касается произведений о Гарри Поттере.

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