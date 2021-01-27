"Полет", "Зоя" и триллер с Джаредом Лето: что смотреть в кино и онлайн

На этой неделе в кинотеатрах и на стримингах выходит сериал Петра Тодоровского с Никитой и Михаилом Ефремовыми, исторический фильм о подвиге Зои Космодемьянской, психологический триллер с Дензелом Вашингтоном, Рами Малеком и Джаредом Лето, комедия о необычном любовном треугольнике и перевыпуск классических фильмов Дэвида Линча и Ларса фон Триера на большие экраны. "Полет" На видеосервисе PREMIER с 25 января

Описание Кадр из сериала "Полет" © Пресс-служба видеосервиса PREMIER

Поначалу может показаться, что новый сериал Петра Тодоровского — это криминальная драма. В первой серии чувствуется сильное влияние Тарантино, особенно "Бешеных псов" и "Убить Билла", однако первое впечатление обманчиво. На самом деле режиссер и автор проекта больше интересуется психологической стороной вопроса, чем криминальной, и последняя играет роль крепкого скелета, держащего плоть сюжета на себе. Шесть сотрудников строительной компании отправляются в командировку в Пермь, но приезжают не в тот аэропорт. То, что кажется им маленькой трагедией, оборачивается большим счастьем — самолет, на котором они должны были лететь, разбивается, все находящиеся на борту погибают. Это страшное событие производит на героев такое впечатление, что они начинают переосмысливать свою жизнь. И это ведет к необратимым последствиям для каждого из них. Авиакатастрофа становится метафорой реальности, когда персонажи перестают контролировать свои действия, отпускают штурвал и отправляются в свободный полет. У шоу действительно звездный состав: Оксана Акиньшина, Никита и Михаил Ефремовы, Юлия Хлынина, Павел Табаков, Евгения Добровольская, Александр Робак, Светлана Камынина, Алексей Макаров, Тимофей Трибунцев, Александра Урсуляк и Виктория Толстоганова. Каждая серия посвящена детальному изучению отдельного персонажа, сталкивающегося с внутренним кризисом. Несмотря на то что у сериала как бы есть общая сюжетная канва, он больше походит на собрание эпизодов, не похожих друг на друга ни стилистически, ни идеологически. Герои прописаны слишком широкими мазками, чтобы претендовать на настоящий психологизм, но не обходится и без небольших прозрений. Серия про старого алкоголика и взяточника Жабенко в исполнении Михаила Ефремова смотрится не иначе как пророческая. "Зоя" В кино с 28 января

Описание Кадр из фильма "Зоя" © Пресс-служба Российского военно-исторического общества

Первый российский фильм о подвиге одной из самых известных героинь Великой Отечественной войны Зои Космодемьянской. Все знают это имя, но немногие задумывались о жизни юной девушки, которая решила молчать до конца. Еще в самом начале войны вчерашняя школьница Зоя, мечтавшая поступить в Литературный институт, ушла добровольцем в диверсионную школу. Однако при выполнении задания она попала в засаду и была схвачена немцами. Они подвергли ее допросам и пыткам, но это ни к чему не привело — Зоя упорно молчала, чтобы партизанский отряд смог спастись и выполнить задание. Девушка не выдала немцам даже своего имени и погибла как настоящий герой. "Мы рады, что к 80-летию подвига Зои выходит в свет первый с 1944 года игровой фильм о ее судьбе. История замученной, показательно казненной оккупантами, но не сломленной девушки значила невероятно много для людей во время войны. Зоя была и остается одним из главных символов смелости и стойкости — нашей народной Жанной д’Арк", — отмечает генеральный директор Киностудии имени М. Горького, продюсер фильма Юлиана Слащева. "Дьявол в деталях" В кино с 28 января

Описание Кадр из фильма "Дьявол в деталях" © WARNER BROS. ENTERTAINMENT INC

"Дьявол в деталях" наравне с "Чудо-женщиной: 1984" — один из первых фильмов, который Warner Bros. выпускает по новой модели проката: одновременно в кинотеатрах и на своем сервисе HBO Max. Но в России нет этого сервиса, да и кинотеатры открыты, поэтому у нас можно посмотреть этот психологический триллер на большом экране. Режиссер "Основателя" и "Невидимой стороны" Джон Ли Хэнкок написал сценарий фильма еще тридцать лет назад, но никак не мог найти для него режиссера — Клинт Иствуд был занят, а Стивену Спилбергу сценарий показался чересчур мрачным. К счастью, за эти тридцать лет Хэнкок сам успел стать довольно успешным режиссером и в итоге все-таки смог пробудить интерес Warner Bros. к этому проекту. А еще он заполучил на главные роли сразу трех оскаровских лауреатов — Дензела Вашингтона, Рами Малека и Джареда Лето. Вашингтон играет заместителя шерифа Джо Дикона, который отправляется в командировку в Лос-Анджелес для сбора улик, но оказывается замешанным в деле покрупнее. Город терроризирует серийный убийца, и местный детектив Джим Бэкстер (Малек) решает привлечь опытного Дикона в качестве консультанта. Однако он не догадывается, что его новый напарник может быть вовлечен в это дело гораздо сильнее, чем кажется, и всему виной его непростое прошлое. Дикон и Бэкстер начинают подозревать странноватого курьера Альберта Спарму (Лето), правда, он может быть замешан совсем не в том, в чем обвиняют его полицейские. "Бывшая с того света" В кино с 28 января

Описание Кадр из фильма "Бывшая с того света" © Группа компаний Парадиз

После триумфальной роли российского исполнителя Александра Лемтова в дурацком, но ужасно обаятельном фильме "Музыкальный конкурс Евровидение: История группы Fire Saga" Дэн Стивенс доказал, что уверенно себя чувствует как в драмах, так и в комедиях. Романист Чарльз Кондомайн переживает глубокий творческий кризис и в поисках вдохновения приглашает домой знаменитого медиума и очевидную шарлатанку мадам Аркати (Джуди Денч). Та совершенно случайно вызывает из загробного мира дух его покойной и очень ревнивой жены (Лесли Манн), которая не готова мириться с новой супругой писателя (Айла Фишер). Вместо вдохновения Кондомайн приглашает в свою жизнь сущий хаос. Несмотря на бодрый сюжет и завидный актерский состав, фильм не нашел отклика в сердцах западной прессы. Комедию попросту разгромили, обвинив ее в предсказуемости и отсутствии вкуса. "Малхолланд-Драйв" В кино с 28 января

Описание Кадр из фильма "Малхолланд Драйв" © Universal/Getty Images

Культовый фильм Дэвида Линча и один из лучших фильмов XXI века снова показывают на большом экране в год 75-летия режиссера и через 20 лет после премьеры картины. Загадочная девушка Рита (Лаура Хэрринг) теряет память после автомобильной аварии и пытается понять, что произошло и кем она является на самом деле. В этом ей помогает молодая и многообещающая актриса Бэтти (Наоми Уоттс). Героини совсем не похожи друг на друга: Рита — роковая женщина в беде, как будто сошедшая с плаката к фильму с Ритой Хейворт, а Бэтти — примерная девочка, как будто застрявшая в пастельных фильмах шестидесятых. Вместе они отправляются по темным и загадочным улицам Лос-Анджелеса, которые больше похожи на самые потаенные закоулки их подсознания. В "любовном романе в городе снов" есть все то, за что мы любим Дэвида Линча: видения, альтернативная реальность, вопросы без ответов и гипнотизирующая музыка Анджело Бадаламенти. "Рассекая волны" В кино с 28 января

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