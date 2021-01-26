Выставка к 100-летию со дня рождения Фридриха Дюрренматта пройдет в Москве

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Выставка к 100-летию со дня рождения швейцарского драматурга и публициста Фридриха Дюрренматта откроется в Музее серебряного века в Москве в мае этого года. Она объединит графические работы и рисунки, сообщает пресс-служба Государственного музея истории российской литературы во вторник.

"В историю мировой культуры Фридрих Дюрренматт вошел как выдающийся мастер слова. Драматург, публицист, один из крупнейших писателей послевоенной Европы, на протяжении всей своей жизни он с увлечением рисовал, писал картины. Этой (менее известной) стороне творчества Фридриха Дюрренматта будет посвящена выставка в отделе ГМИРЛИ "Музей Серебряного века", - говорится в сообщении.

Посетители увидят серию графических работ и рисунков Дюрренматта. Дополнением к выставке станут показы и обсуждения документальных фильмов о драматурге и экранизаций произведений писателя.

Также на май в Доме-музее Герцена запланировано проведение международного круглого стола, посвященного Максу Фришу. Мероприятие приурочено к 110-летию со дня рождения писателя. Как уточняют в музее, дискуссия будет сопровождаться демонстрацией уникальных документов из Архива Фриша в Высшей технической школе Цюриха.

Мероприятия, посвященные юбилеям писателей, подготовлены посольством Швейцарии в РФ, Российским государственным гуманитарным университетом, Центром Фридриха Дюрренматта в Невшателе, Архивом Макса Фриша в Швейцарской высшей технической школе Цюриха. "Подписанное соглашение о сотрудничестве предполагает подготовку обширной русско-швейцарской программы мероприятий: выставки, научные конференции, кинопоказы и публичные дискуссии", - добавляют в музее.