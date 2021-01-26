Эксперты оценили идею показывать школьникам отечественную киноклассику

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Показы отечественной киноклассики должны стать обязательной частью школьной программы, их можно включить в жизнь школьников в виде киноклубов, чтобы стимулировать интерес детей к изучению этого вида искусства. Такое мнение высказали опрошенные ТАСС эксперты.

"Как мне кажется, наиболее рациональным способом включения кино в жизнь школьников могут стать киноклубы - собрание коллективов, заинтересованных в кино, как в искусстве с последующим обсуждением фильмов. Это должна быть живая история. Возможностей много, но они зависят от конкретных коллективов школ", - сказал президент Гильдии киноведов и кинокритиков РФ Кирилл Разлогов.

По его мнению, включать показы отечественной киноклассики в программу можно разными способами. Например, демонстрировать фильмы в рамках изучения конкретных предметов - истории, обществознания, литературы, чтобы не обременять при этом учителей дополнительной нагрузкой.

Народный артист РФ, режиссер Вадим Абдрашитов подчеркнул, что школьникам обязательно нужно показывать классические картины. "Это должно быть обязательной частью школьной программы, как во Франции. Детям необходимо показывать киноклассику. У нас есть замечательные экранизации русской литературы, классических произведений, которые стоит включить в список", - сказал собеседник агентства.

Ранее гендиректор киноконцерна "Мосфильм" Карен Шахназаров сказал ТАСС, что программа показа школьникам отечественной киноклассики может включать до 200 картин. При этом, уточнил он, многие советские картины подходят для демонстрации даже младшеклассникам.

Президент России Владимир Путин по итогам заседания Совета по культуре и искусству поручил Минпросвещения и Минкультуры рассмотреть вопрос об изучении в школах наследия отечественного кинематографа.

Согласно тексту поручений, доклад по этому вопросу должен быть представлен до 1 июня 2021 года. Ответственными назначены министр просвещения Сергей Кравцов и министр культуры Ольга Любимова. В октябре 2020 года Путин на заседании Совета по культуре и искусству высказал мнение, что показывать школьникам классические отечественные фильмы - это правильная идея.