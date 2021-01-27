Первой премьерой "Союзмультфильма" в год 85-летия станет музыкальный сериал "Енотки"

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Музыкальный анимационный сериал "Енотки", направленный на развитие у детей слуха, чувства ритма и эмоционального интеллекта, станет первой премьерой "Союзмультфильма" в год 85-летия студии. Первая серия выйдет на платформе Premier 28 января, рассказала на пресс-конференции в среду председатель правления студии Юлиана Слащева.

"Союзмультфильму" в этом году 85 лет. Особенно радостно, что это год премьер, их будет несколько. Первая из них - наш совместный проект с Premier "Енотки". Фактически это первый анимационный мюзикл, сделанный для самых маленьких. <...> Наш мультфильм - не просто веселое развлечение. Благодаря музыкальной составляющей и ярким образам он будет воспитывать музыкальный вкус, чувство ритма и слуха. Мы знаем, что музыка играет большую роль при развитии эмоционального интеллекта", - сказала Слащева.

По словам председателя правления студии, мультфильм рассчитан на детскую аудиторию от 2 до 4 лет, хронометраж каждой серии составит семь минут. Проект отличается спокойной визуальной стилистикой, в нем преобладают мягкие линии и пастельные тона. Главными героями станут семеро енотов, живущих в музыкальной шкатулке. В каждом эпизоде они будут исполнять музыкальные номера. Композицию для первой серии записала юная исполнительница дочь певицы Алсу Микелла Абрамова.

По словам психолога Ольги Агафоновой, мультфильм учитывает особенности возрастной психологии и не перегружает детскую нервную систему. Этому способствует визуальное решение, музыкальное сопровождение, замедленная картинка с плавными движениями героев.

"Мы рады представить его публике с завтрашнего дня на платформе Premier. Каждую неделю мы будем выкладывать новые эпизоды", - поделился гендиректор видеосервиса Premier Иван Гродецкий. Позднее мультфильм покажут на телеканале "Карусель", его также планируется представить на международных кинорынках.